Сибирский ученый разработал инновационное кадило без дыма

Устройство уже прошло пилотные испытания в храме в новосибирском Академгородке

19 января 2023, 21:29, ИА Амител

Фото: catalysis.ru

Учёный из Института катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН Александр Куликов разработал инновационное церковное кадило, которое вместо дыма образует лишь аромат ладана и тепло. Как сообщает пресс-служба института, устройство работает на смеси пропана-бутана и воздуха.

Основу кадила представляет собой каталитическая горелка, которая состоит из двух каталитических сеточек, топливного элемента и тонкого отверстия, которое исполняет роль сопла. Диаметр последнего можно регулировать, чтобы обеспечить полное сгорание топлива. В качестве носителя используется обычное церковное кадило, в нижнюю часть которого вставляется устройство с пропан-бутановым газовым баллоном – его оборачивают пластиком и покрывают золотой краской, чтобы кадило смотрелось гармонично.

Куликов отметил, что преимущество устройства – отсутствие дыма. Вместе с тем из-за мизерного потребления газа оно может работать очень долго. Опробовать его уже успели – сейчас его используют священники храма всех Святых в земле Российской просиявших в новосибирском Академгородке.