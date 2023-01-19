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Сибирский ученый разработал инновационное кадило без дыма

Устройство уже прошло пилотные испытания в храме в новосибирском Академгородке

19 января 2023, 21:29, ИА Амител

Фото: catalysis.ru
Фото: catalysis.ru

Учёный из Института катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН Александр Куликов разработал инновационное церковное кадило, которое вместо дыма образует лишь аромат ладана и тепло. Как сообщает пресс-служба института, устройство работает на смеси пропана-бутана и воздуха.

Основу кадила представляет собой каталитическая горелка, которая состоит из двух каталитических сеточек, топливного элемента и тонкого отверстия, которое исполняет роль сопла. Диаметр последнего можно регулировать, чтобы обеспечить полное сгорание топлива. В качестве носителя используется обычное церковное кадило, в нижнюю часть которого вставляется устройство с пропан-бутановым газовым баллоном – его оборачивают пластиком и покрывают золотой краской, чтобы кадило смотрелось гармонично.

Куликов отметил, что преимущество устройства – отсутствие дыма. Вместе с тем из-за мизерного потребления газа оно может работать очень долго. Опробовать его уже успели – сейчас его используют священники храма всех Святых в земле Российской просиявших в новосибирском Академгородке.

Комментарии 11

  • Даа, маразм крепчал
    19 января, Гость   Ответить
  • ПОЗОР! Дожились! Более важная проблема как по большому не снимая штаны.
    20 января, Гость   Ответить
  • нам есть чем гордиться! прорыв! западные державы кусают локти и другие места!
    20 января, Гость   Ответить
  • что развивается, для того и исследования и изобретения))) в космос же нам уже не надо
    20 января, Гость   Ответить
  • скоро сибирские ученые скатятся до уровня британских ученых )))
    20 января, Гость   Ответить
  • идущий вверх дым от кадильницы, — вознесение молитв к Богу (Пс. 140:2) Из дымовухи убрали дым ??
    20 января, Гость   Ответить
  • без дыма не так эффектно . пусть цветным дым сделают и с разными вкусами. Ну например приспичит мне малиновый вкус - дал 100 рублей и пжста
    20 января, Гость   Ответить
  • Если бездымный порох, он же пироксилин, дело понятное и в военном ремесле полезное, поскольку улучшает качество прицеливания при беглой стрельбе, а значит, позволяет лучше поражать живую силу противника, то, получается, бездымное кадило тоже повышает меткость при поражении прихожан кадилом?
    20 января, Гость   Ответить
  • Кстати, газовое кадило- прошлый век. Надо делать кадило электронным, как вэйп.
    20 января, Гость   Ответить
  • ...ух-ты!, а ладан тоже убрали из кадила....
    20 января, Гость   Ответить
  • Вношу рацпредложение: по праздникам можно добавлять аромат анаши...
    20 января, Гость   Ответить
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