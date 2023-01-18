Сайт вуза адаптировали для телефонов и планшетов

18 января 2023, 13:05, ИА Амител

Новый логотип Алтайского госуниверситета/ Фото: asu.ru

У Алтайского государственного университета появился новый логотип. Теперь это парящий сокол, который несёт людям свиток со знаниями. Также у вуза обновился сайт.

Пресс-служба вуза сообщает, что новый логотип для АлтГУ разработал дизайнер, выпускник альма-матер Павел Запольский. Новое лого вместе с брендбуком университета утвердили ещё 27 декабря 2022 года на заседании учёного совета АлтГУ.

Сокола для логотипа выбрали потому, что на базе университета есть питомник редких птиц "Алтай Фалькон", где учёные восстанавливают популяцию краснокнижных соколов-балобанов.

"Птица сокол олицетворяет не только мудрость, полёт мысли и устремлённость в будущее, но и сам университет. Такой смысл и заложен в обновлённый логотип АлтГУ. Современный логотип 2023 года отвечает всем дизайнерским трендам, он получил много положительных отзывов от профессиональных дизайнеров", – пишет пресс-служба вуза.

В графическом плане знак сокола напоминает фигурную скобку – символ объединения неравенств и систем уравнений, сообщает пресс-служба университета. Поэтому фигурная скобка в символике тоже будет использоваться.

Сайт у вуза также обновился. Вузовская газета "За науку" пишет, что теперь его адаптировали для телефонов и планшетов. Версия сайта представлена в трёх вариантах: десктоп, планшетная и мобильная. При этом содержание страниц и рубрикатор не изменились. Сохранилась верхняя панель навигации с расписанием, образовательными ресурсами и телефонным справочником. А вот оформление ссылок, новостей и меню разработчики поменяли.

Прежняя версия сайта была запущена ещё семь лет назад, поэтому в вузе и решили его обновить.

"За науку" пишет, что в перспективе планируется доработать версию сайта для слабовидящих и адаптировать личный кабинет под мобильные телефоны.