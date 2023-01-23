НОВОСТИНаука и образование

Где в Барнауле школьники могут получить IT-специальности

Узнайте на дне открытых дверей 28 января

23 января 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

В Барнауле работает филиал Московского международного колледжа цифровых технологий "Академия ТОР". Здесь готовят высококвалифицированных IT-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям. Преподаватели в академии – профессионалы из IT-индустрии, а обучение строится исключительно на практических задачах.

Филиал академии в Барнауле открыл набор абитуриентов по направлениям:

  • разработка программного обеспечения;
  • компьютерная графика и дизайн.

В программе нет лишних предметов – только то, что пригодится для работы, учёбы или бизнеса. Создатели курса внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания.

Выпускники получат:

  • диплом государственного образца и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;
  • возможность поступления без ОГЭ и ЕГЭ;
  • стажировки и практику в крупных IT-компаниях;
  • возможность зарабатывать во время обучения;
  • обучение с использованием современных технологий;
  • перспективу начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;
  • возможность поступить в вуз-партнёр на 2-й курс без сдачи ЕГЭ;
  • персональное, оснащённое компьютером место, вместо учебников – планшет;
  • возможность обучения на базе 9 и 11 классов, для учащихся 8-11 классов – параллельно со школьным образованием;
  • собственное портфолио, созданное во время обучения.

28 января 2023 года в 11:00 в барнаульском филиале колледжа по адресу Кирова, 51а, состоится день открытых дверей, куда приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет, а также их родителей.

В программе:

  • обзор перспективных профессий будущего;
  • пять технологий, которые никогда не оставят вас без работы;
  • восемь убедительных причин стать айтишником;
  • семь важных показателей хорошего учебного заведения;
  • секреты, как совмещать учёбу с работой;
  • информация о том, какие перспективы открываются перед студентом IT-колледжа "Академия TOP";
  • ответ на вопрос, почему здесь гарантируют трудоустройство каждого выпускника;
  • выступления ведущих специалистов и партнёров академии из IT-сферы.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или через форму на сайте.

Академия "ТОП" АНО ДПО обособленное подразделение

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров