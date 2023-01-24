Стали известны даты написания ВПР в школах в 2023 году

Первыми всероссийские проверочные работы начнут писать старшеклассники

24 января 2023, 17:34, ИА Амител

Фото: amic.ru

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2023 году пройдут в период с 1 марта по 20 мая, сообщает Рособрнадзор.

"Конкретные даты проведения для каждого класса и предмета школы устанавливают самостоятельно", – уточнили в ведомстве.

С 1 по 20 марта учащиеся 10-х классов будут сдавать географию, учащиеся 11-х классов – историю, биологию, географию, физику, химию, иностранные языки и единую проверочную работу по социально-гуманитарным предметам. ВПР у учащихся 11-х классов должны проводиться по предметам, не выбранным для сдачи ЕГЭ.

С 15 марта по 20 мая состоятся ВПР для учащихся с четвёртого по восьмой класс. Обязательные предметы – математика и русский язык. Также обязательным предметом для четвероклассников станет окружающий мир, для пятиклассников – биология и история, для семиклассников – иностранный язык.

С 15 марта по 20 мая пройдут ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию для учащихся шестых классов; по истории, биологии, географии, обществознанию и физике – для седьмых классов; по истории, биологии, географии, обществознанию, физике и химии – для восьмых классов.

В пятых-восьмых классах компьютерная форма станет альтернативной возможностью сдачи всероссийских проверочных работ по истории, биологии, географии и обществознанию. Для этого предусмотрен период с 4 по 17 апреля.