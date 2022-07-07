АлтГУ планирует построить новое общежитие

Алтайский государственный университет планирует построить новое общежитие в Барнауле на пустыре по ул. Червонной, 8г. Об этом сообщает «Толк».

По данным издания, проект по заказу вуза выполнило МУП «Землеустройство и геодезия» и сейчас он проходит общественные обсуждения. Согласно предложенной схеме межевания, площадь участка под здание составляет 6,65 тыс. квадратных метров. Ещё одна территория площадью 215 квадратных метров выделена для тротуара, ведущего к частной школе неподалёку.

На данный момент новая площадка, которая представляет собой пустырь с двумя металлическими гаражами, никак не используется. Земля отнесена к зоне специализированной общественной застройки в области социального и культурно-бытового обслуживания, отмечает издание.

Примечательно, что через дорогу по ул. Червонной, 5, также стоит общежитие АлтГУ, построенное в 2017 году.