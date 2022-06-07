Apple представила два новых MacBook и обновлённые ОС. Показываем главные анонсы WWDC 2022

Компания Apple в рамках конференции WWDC 2022 представила новое поколение MacBook Air и обновлённый 13-дюймовый MacBook Pro на свежем чипе M2. Кроме того, состоялись анонсы и новых операционных систем: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura и WatchOS 9. Рассказываем о главных новинках компании из Купертино.

MacBook Air (2022)

Фото: Apple

Обновлённый MacBook Air получил новый дизайн в стиле MacBook Pro, которые былипр педставлены в 2021 году: грани у компьютера теперь угловатые, а не клиновидные, а также появилась «чёлка» в экране, диагональ которого, к слову, теперь составляет 13,6 дюйма, а яркость достигает 500 нит.

Толщина устройства — 11 мм при весе 1,22 кг.

Ноутбук также укомплектовали двумя портами Thunderbolt, джеком для наушников и разъёмом MagSafe с поддержкой быстрой зарядки. Автономность обещают до 18 часов в режиме проигрывания видео.

Фото: Apple

Также новый MacBook Air получил улучшенную веб-камеру, новый блок зарядки с двумя портами USB-С и обновлённую аудиосистему из четырёх динамиков с поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos.

Работает новинка на новом чипе M2 — он стал мощнее предшественника на 18% по CPU и на 35% — по GPU. Активной системы охлаждения у лэптопа нет.

Представлена новинка в четырёх цветах: серебристом, золотом, тёмно-сером и тёмно-синем. Продажи начинаются в июле по цене от 1199 долларов.

Сколько ноутбук будет стоить в России с учётом того, что Apple приостановила свою деятельность на территории РФ, пока неизвестно. Но цена, вероятнее всего, будет выше 110—120 тысяч рублей.

MacBook Pro 13 (2022)

Фото: Apple

Новый 13-дюймовый MacBook Pro не получил каких-либо изменений во внешней части. Это всё та же базовая модель в дизайн-коде 2016 года с активной системой охлаждения и тачбаром.

Но компьютер при этом стал мощнее за счёт нового процессора. Как и MacBook Air, свежий MacBook Pro работает на новом чипе M2.

Цена на новую модель начинается от 1299 долларов. Старт продаж — в июле.

Что ещё показала Apple на WWDC 2022

Большую часть презентации купертиновцы посвятили не «железным» новинкам, а операционным системам: iOS, WatchOS macOS и iPadOS. Расскажем о каждой из них.

iOS 16

Фото: Apple

iOS 16 получила обновлённый экран блокировки (с настраиваемыми блоками, индикаторами и шрифтами для экранных часов), новые уведомления и баннеры, обновлённый режим «Фокусирование» и множество других мелких нововведений.

WatchOS 9

Фото: Apple

В WatchOS 9 разработчики добавили свежие циферблаты, новые алгоритмы, более точно фиксирующие активность пользователя, а также режим челленджей для любителей посоревноваться друг с другом.

Кроме того, в носимых гаджетах Apple с обновлением появится возможность отслеживать фазы сна, более точно следить за пульсом и вести учёт принимаемых лекарств.

macOS Ventura

Фото: Apple

13-я версия macOS получила название Ventura — в честь округа Вентура в Калифорнии.

Здесь разработчики добавили режим управления приложениями Stage Manager, который позволяет лучше фокусироваться на текущем приложении и быстрее переходить к другим программам, улучшили поиск Spotlight, ускорили браузер Safari, внедрили систему управления паролями Passkeys, которая позволяет авторизоваться на сайтах и приложениях через Face ID или Touch ID, а также прокачали приложение «Почта», в котором можно будет отменять отправки писем и запланированную рассылку.

Кроме того, новый API для видеографики Metal 3 с технологией Metal FX Upscalin (улучшает изображение практически без потери производительности за счет нейросетей) позволят с комфортом играть на Mac в современные тайтлы.

iPadOS 16

Фото: Apple

В iPadOS 16 появился новый режим Collaboration для совместной работы над документами. Также с обновлением на планшеты вышло полноэкранное приложение «Погода», апдейт получили также приложения «Файлы» и Pages.

Как и в macOS Ventura, в iPadOS 16 появилась функция для упрощения работы с окнами Stage Manager, а также поддержка API Metal 3 — благодаря этому планшеты стали лучше приспособлены для игр.

Для расширения игровых возможностей также улучшили приложение Game Center — оно теперь поддерживает профили разных пользователей.

Помимо прочего, iPadOS 16 получила «референсный режим» дисплея для работы с графикой, в том числе когда iPad используется как второй монитор.

Когда выйдут новые системы

iOS 16, WatchOS 9, macOS Ventura и iPadOS 16 уже доступны для разработчиков. Публичные бета-версии выйдут в июле, а полноценный релиз каждой системы состоится осенью.