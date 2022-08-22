Без паники. Что делать, если ребёнок не сдал ОГЭ или ЕГЭ и не поступил в колледж или вуз

Статистика не утешительна: только в 2021 году, по данным Рособрнадзора, более 27 тысяч девятиклассников не сдали экзамен по математике и остались без аттестатов. В 2020 году школьников, не набравших необходимое количество баллов, было ещё больше.

Как правило, если ребёнок не сдал ОГЭ или ЕГЭ, это становится настоящей семейной катастрофой. Многие родители уверены, что теперь путь в успешное будущее для него закрыт. Но на самом деле паниковать не стоит: это не конец света, и варианты есть.

Так, некоторые колледжи зачисляют абитуриентов по результатам собеседования — без экзаменов и даже без аттестатов. Набор в таких учреждениях обычно продолжается до середины осени, чтобы «захватить» не только тех, кто не сдал ЕГЭ или ОГЭ, но и тех, кто по каким-то причинам не поступил в вуз. В частности, это колледж нового поколения «Тьютория». Расскажем о нём подробнее.

Занятие в колледже / Фото: «Тьютория»

Вместо экзаменов — собеседование

«Тьютория» — частный российский колледж, сочетающий в себе проверенные, соответствующие российским и международным стандартам образовательные программы и современный подход к обучению. Учебный материал максимально приближён к тому, который преподают бакалаврам в вузах. При этом график занятий в колледже более гибкий, и его можно подстроить под индивидуальные особенности каждого студента.

Поступить можно на базе 9 и 11 классов, при этом аттестат, ОГЭ, ЕГЭ или какие-либо другие экзамены не требуются. Вместо этого колледж проводит вступительное собеседование, которое помогает выявить способности абитуриента и определиться с направлением обучения. В этом году их три: «Право и судебное администрирование», «Финансы» и «Информационные системы и программирование».

Выпускники получают диплом установленного образца, который даёт возможность работать без ограничений и при желании поступить в вуз — в том числе зарубежный.

Студенты / Фото: «Тьютория»

Учёба в радость

Обучение в «Тьютории» включает в себя элементы финской методики, в центре философии которой — учебный процесс, приносящий радость. На практике это реализуется так:

— каждый студент обучается по индивидуальному образовательному плану;

— учебные дисциплины и модули можно выбирать;

— очень много практики — заключены договоры с отраслевыми организациями;

— упор не только на базовые дисциплины, но и на развитие Soft Skills и других навыков;

— есть занятия физкультурой, посещение бассейна.

Кроме того, у студента есть возможность выбрать факультатив по своему желанию и добавить его к основной программе. Это, например, предпринимательство (как вести собственный бизнес), SMM и настройка таргетированной рекламы, работа с контекстной рекламой («Яндекс.Директ», Google Ads), курс видеоблогера, дизайн и другое.

Студенты на занятии / Фото: «Тьютория»

Для поступающих, которые хотят гарантированно получить к 1 сентября место в колледже «Тьютория», действует раннее бронирование. Набор абитуриентов уже открыт: узнать подробности и забронировать место можно на сайте.

Колледж «Тьютория»

Адрес барнаульского отделения: пр. Ленина, 120б

Телефон: 8-800-250-6249

Почта: info@etginpro.ru

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