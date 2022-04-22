Google Play запретит приложения для записи звонков

Google удалит и запретит сторонние приложения для записи звонков из Google Play с 11 мая, сообщает GSMArena. Ранее компания уже отключила запись звонков по умолчанию, начиная с Android 10.

Новое решение призвано повысить конфиденциальность, поскольку законы по отношению к этой технологии в разных странах сильно различаются. Изменение не затронет аналогичные системные приложения, которые уже предустановлены на Android-устройствах — например, Xiaomi и Google Pixel.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор планирует модернизировать оборудование для исполнения закона о суверенном интернете и на его базе создать федеральную систему защиты от DDoS-атак, идущих из-за рубежа.