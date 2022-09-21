К Земле приближается опасный астероид, замеченный алтайским астрономом
Небесное тело получило обозначение A10JTtX
21 сентября 2022, 16:54
К Земле приближается астероид, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр коллективного пользования «Международная сеть телескопов для научных и прикладных задач» при Институте прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН.
«Потенциально опасный астероид размером 10-20 метров сблизился с Землёй на расстоянии двух радиусов лунной орбиты», — рассказали учёные.
Фотографию астероида сделал научный сотрудник Леонид Еленин на 40-см телескопе ИПМ в селе Мульта, на Алтае.
Небесное тело получило обозначение A10JTtX. В дальнейшем у него может появиться постоянный номер.
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