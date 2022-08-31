Как строятся и ремонтируются школы и детские сады в Алтайском крае и кто за это платит

Краевая адресная инвестиционная программа (КАИП) и программа мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов реализуются в Алтайском крае уже девять лет. Всё это время ремонтируются и строятся новые социальные объекты, в том числе школы и детские сады. Уже скоро, 1 сентября, они примут учащихся. В преддверии Дня знаний amic.ru разобрался, как программа сегодня помогает обновлять и возводить с нуля новые учреждения для обучения и воспитания детей.

Ремонт спустя полвека

В этом году по адресной инвестиционной программе планируется завершить строительство 11 детских садов и двух школ. Кроме того, власти проведут реконструкцию и ремонт кровель в 11 школах края. Полноценный капремонт ждёт 82 общеобразовательных учреждения.

Например, сейчас продолжается капитальный ремонт здания Зеленодольской СОШ в селе Зелёный Дол Петропавловского района. По словам директора учебного заведения Оксаны Никифоровой, здесь учится 281 ребёнок и с каждым годом в школе появляется всё больше учеников.

Ремонт учебному заведению был необходим, ведь 1 сентября оно отметит свой 50-летний юбилей. За это время здесь только один раз заменили пластиковые окна и частично отремонтировали кровлю. Полноценного капитального ремонта до сих пор не было. Теперь же школа преобразится и станет современным образовательным учреждением.

На обновление здания из краевого бюджета в 2022 году потратят более 70 млн рублей. Рабочие зашли на объект 1 февраля, а сегодня капремонт находится на финальной стадии — до конца работ остались считанные дни.

СОШ в селе Зелёный Дол / Фото предоставлено администрацией Алтайского края

Сейчас строители занимаются инженерными коммуникациями — системами отопления, водоснабжения, канализации и электричества. В школе уже отремонтированы коридоры, классы и спортивный зал, завершена внутренняя отделка. Кроме того, в учебном заведении сделают новый фасад из керамогранита.

«Нам меняют все коммуникации — электричество, отопление, классы привели в порядок. 1 сентября мы зайдём практически в новую школу — только стены старые. Полы новые заливали, сделали потолки. Сейчас школа сильно отличается от того, что было до ремонта. Нам даже благоустроили школьную территорию, выложили брусчаткой дорожки. Всё в соответствии с современными нормами», — поделилась директор школы.

Благодаря помощи из краевого бюджета в учебном заведении заменили мебель, обновляют компьютеры, завозят технику в лаборантские для занятий физикой и химией, также удалось закупить новую посуду, жалюзи и стенды.

СОШ в селе Зелёный Дол / Фото предоставлено администрацией Алтайского края

Новые здания

Также в крае строятся новые школы и детские сады. На каждый такой объект необходимо несколько лет.

В текущем году уже введены в эксплуатацию детские сады на 420 мест в районных центрах Залесовского, Поспелихинского и Топчихинского районов. Среди строящихся объектов, например, средние школы в селе Заводском Троицкого района и в Новоалтайске, детсады в Первомайском районе в Фирсовой Слободе, в городах Барнаул, Белокуриха, Рубцовск, Бийск и так далее. В краевой столице по КАИП строят школу в микрорайоне Спутник и пристройку к школе в с. Власиха, ещё для строительства девяти школ подготовлена проектная документация.

Сколько власти потратят на программу в 2022 году?

На строительство и реконструкцию образовательных объектов по краевой адресной инвестиционной программе в 2022 году власти намерены потратить всего 4,3 млрд рублей. Из них 1,3 млрд рублей — из федерального бюджета, 2,8 млрд рублей — из краевого и 154,7 млн рублей — из местных бюджетов.

На капитальный ремонт школ и детсадов в Алтайском крае в 2022 году по программе установлен лимит в 3 млрд рублей. Из них 1,8 млрд — из федерального бюджета, 1,1 млрд — из краевого и 97,3 млн рублей — из местных бюджетов.

В целом объём краевой адресной инвестпрограммы и мероприятий по капремонту объектов за последние пять лет вырос в три раза и достиг рекордных показателей. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в 2022 году на эти цели направят всего 9,2 млрд, из которых 6,8 миллиарда пришлось на строительство объектов, а остальное — на капремонт.

Школа в Барнауле / Фото: amic.ru

Дополнительно на строительство, реконструкцию и ремонт социальных объектов по нацпроектам и целевым программам планируется потратить 8,1 млрд рублей из федерального бюджета. Таким образом, на эти цели до конца года власти в общей сложности направят 17,3 млрд рублей, финансирование коснётся 379 объектов и мероприятий социальной сферы и ЖКХ. На 234 объектах работы закончат в текущем году, ещё 57 завершат позже, по 88 объектам будут выполнены проектные работы.

Напомним, что краевая адресная инвестиционная программа и программа капремонта существуют для того, чтобы привлекать бюджетные деньги и финансировать ими строительство, реконструкцию и ремонт социальных объектов сферы образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, соцобеспечения, жилищного строительства и ЖКХ.

По отрасли «Образование» в прошлом году в рамках указанных программ удалось завершить строительство пяти детских садов, ещё 122 здания образовательных учреждений были отремонтированы.

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