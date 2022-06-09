Куда поступать выпускнику-2022. Какие алтайские университеты попали в топ-100 вузов России

Алтайский государственный университет и Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова вошли в рейтинг 100 лучших вузов России за 2021 год по версии агентства RAEX.

Аналитики учитывали такие показатели, как качество образования, востребованность выпускников работодателями и научную деятельность.

Так, АлтГУ занял 49-ю строчку, а АлтГТУ расположился на сотой. При этом по итогам 2020-го они занимали 44 и 86 места соответственно.

Из соседней Новосибирской области в рейтинге также оказались два вуза: Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (11 место) и Новосибирский государственный технический университет (42 место).

Из других регионов Сибири выделилась Томская область, четыре вуза которой оказались в списке лучших:

• Национальный исследовательский Томский политехнический университет (8 место);

• Национальный исследовательский Томский государственный университет (17 место);

• Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (60 место);

• Томский государственный архитектурно-строительный университет (78 место).

Лидером рейтинга в очередной раз стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Далее следуют Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».