На Украине не будут преподавать произведения российских и советских писателей

Произведения советских и российских авторов уберут из учебной программы в школах Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание «Страна».

Из учебников и пособий исключат работы Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Толстого, Тургенева, Некрасова и Булгакова.

Мера также распространится на басни Крылова, рассказы Чехова и Короленко, фантастику Беляева, былины, стихи о войне с нацистской Германией и произведения ещё целого ряда авторов и поэтов.

Ранее в Рособрнадзоре допустили трансформацию ЕГЭ.