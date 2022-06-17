На Украине не будут преподавать произведения российских и советских писателей
Среди авторов — Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Толстой и ряд других
17 июня 2022, 07:50, Никита Черников
Произведения советских и российских авторов уберут из учебной программы в школах Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание «Страна».
Из учебников и пособий исключат работы Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Толстого, Тургенева, Некрасова и Булгакова.
Мера также распространится на басни Крылова, рассказы Чехова и Короленко, фантастику Беляева, былины, стихи о войне с нацистской Германией и произведения ещё целого ряда авторов и поэтов.
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