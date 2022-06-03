Роскомнадзор объявил об ограничении работы VPN-сервисов в России

Роскомнадзор ведёт работу по блокировке VPN-сервисов, в том числе Proton VPN, помогающих обходить блокировки контента, признанного в РФ запрещённым. Об этом пишет «Интерфакс».

Регулятор указал, что по закону «О связи» средства обхода блокировок противоправного контента «признаются угрозой».

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — сообщил Роскомнадзор.

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2 июня российские пользователи Proton VPN сообщили о проблемах с доступом. Компания, в свою очередь, сообщала, что проблема, вероятно, связана с блокировками со стороны властей.

Как отмечает «Ъ», в течение того же дня отмечались проблемы и с доступом к другим VPN-сервисам: NordVPN, Lantern, Outline VPN.

По данным председателя совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, Роскомнадзор фокусируется на крупных и популярных VPN и не ставит цели заблокировать абсолютно все сервисы. По его словам, блокировки рассчитаны на тех, кто не хочет тратить усилия на их обход.

В 2021 году регулятор заблокировал несколько десятков популярных VPN-сервисом, в том числе ExpressVPN, Nord VPN, Hola! VPN, IPVanish VPN, KeepSolid VPN Unlimited и Speedify VPN.