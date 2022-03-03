Российская космическая программа переключится на создание оборонительных спутников

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская космическая программа на фоне санкций будет скорректирована. Приоритетом станет создание спутников в интересах обороны, сообщает РИА Новости.

Также Роскосмос в ответ на санкции не будет больше поставлять ракетные двигатели в США. Активная фаза поставок с НПО «Энергомаш» началась в середине 90-х.

Помимо прочего, российский сегмент МКС прекращает работу по совместным экспериментам с Немецким центром авиации и космонавтики. Немецкие коллеги ранее отключили один из двух телескопов русского сегмента космической обсерватории, из-за чего и прекратятся совместные эксперименты, сообщил Рогозин.