СМИ: 7 сентября Apple представит iPhone 14

7 сентября Apple проведёт онлайн-презентацию, на которой представит четыре iPhone 14 и новые Apple Watch, сообщает Bloomberg.

Базовый iPhone 14 будет выглядеть так же, как iPhone 13, при этом компания уберет 5,4-дюймовую mini-модель смартфона и вместо него презентует гаджет с 6,7-дюймовым экраном. В то же время iPhone 14 Pro вместо «чёлки» для фронтальной камеры и датчика Face ID получит отверстие в виде пилюли.

Также отмечается, что обычные версии iPhone 14 сохранят прежний чип A15 Bionic, а Pro-модели укомплектуют новым процессором. Смартфоны также получат новые камеры и повышенную автономность.

Apple Watch Series 8 выйдут в двух версиях: обычная и продвинутая, которая будет ориентирована на спортсменов. Также компания планирует выпуск новых бюджетных Apple Watch SE.

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