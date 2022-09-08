Совершенно новые Apple Watch и iPhone без «чёлки». Что показала Apple на сентябрьской презентации 2022

7 сентября Apple провела первую в этом году осеннюю презентацию техники. На ней показали четыре модели iPhone 14, три новых Apple Watch и второе поколение беспроводных наушников AirPods Pro. Рассказываем обо всех анонсах прошедшего ивента.

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 8 / Фото: Apple

Презентация началась с показа нового поколения умных часов. Apple Watch Series 8 не претерпели изменений в дизайне, а процессор, интерфейс и основные функции достались новинке от предшественника.

Главным же новшеством Series 8 стал датчик температуры тела. Специально для женщин часы смогут более подробно отслеживать менструальные циклы, выявлять отклонения и заболевания на ранних стадиях.

Помимо этого, устройство получило два новых датчика, чтобы фиксировать дорожные происшествия, определять их тип, а также оповещать родственников и спасателей о случившемся.

Apple Watch Series 8 / Фото: Apple

Apple Watch Series 8 смогут проработать на одном заряде до 18 часов, а благодаря новому режиму энергосбережения с минимальной функциональностью автономность может увеличиться до 36 часов.

Новинка выйдет в четырёх цветах — синий, серебристый, красный и «звёздная пыль». Продажи стартуют с 16 сентября по цене от 399 долларов.

Apple Watch SE 2

Apple Watch SE 2 / Фото: Apple

Компания также представила бюджетные Apple Watch SE второго поколения. Часы практически не отличаются от предыдущих, но работают немного быстрее. В них улучшили гироскоп и акселерометр, добавили датчик отслеживания автокатастроф.

Новые SE выйдут в трёх цветах — чёрный, серебристый и «звёздная пыль». Продажи стартуют с 16 сентября по цене от 249 долларов.

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra / Фото: Apple

Следом компания показала совершенно новые Apple Watch Ultra — с титановым корпусом, плоским 49-миллиметровым экраном, дополнительной кнопкой, вторым динамиком и увеличенным колёсиком Digital Crown.

Гаджет предназначен для экстремальных условий (например, часы будут работать на глубине до 100 метров), а заявленная автономность составляет до 60 часов.

В Apple Watch Ultra есть сирена, которую можно будет услышать на расстоянии до 190 метров, а также приложение для планирования подводных путешествий.

Apple Watch Ultra / Фото: Apple

Часы поступят в продажу 23 сентября. Цены в США стартуют от 799 долларов.

AirPods Pro 2

AirPods Pro 2 / Фото: Apple

Новое поколение беспроводной гарнитуры получило чип Apple H2, а также пару новых динамиков. Благодаря обновлённой начинке шумоподавление в AirPods Pro 2 будет работать в два раза эффективнее, чем у предыдущей модели.

Повышать и понижать громкость можно будет свайпом по специальной сенсорной панели. Также в зарядный кейс добавили динамик, чтобы быстрее найти потерявшийся футляр.

Наушники от одного заряда проработают до шести часов, а вместе с кейсом — до 30 часов.

Устройство поступит в продажу в США 23 сентября. Цена — от 249 долларов.

Новости

Наука и образование СМИ: Apple представит AirPods Pro второго поколения 7 сентября

iPhone 14/14 Plus

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iPhone 14 / Фото: Apple

У базового iPhone 14 две диагонали: 6,1″ и 6,7″. Модель с большим экраном получила приставку Plus и пришла на смену компактному iPhone 13 mini.

В устройствах улучшенная задняя камера, «фронталка» с автофокусом и обновлённый режим ночной съёмки — в темноте iPhone 14 снимает на 49% лучше. Кроме того, добавили режим стабилизации видео в экстремальных условиях — Action Mode.

Девайс может держать зарядку до 24 часов. При этом iPhone 14/14 Plus не получили новый процессор — смартфоны будут работать на прошлогоднем Apple A15 Bionic, который также установлен в iPhone 13. При этом Apple заявляет, что благодаря новой компоновке элементов производительность в новом поколении улучшится.

iPhone 14 / Фото: Apple

Также новинка имеет поддержку спутниковой связи, что позволит подать сигнал бедствия в критической ситуации.

Примечательно, что американские iPhone 14 не будут иметь разъёма для физической SIM-карты — использовать можно будет только eSIM.

iPhone 14 выйдет в пяти цветах — чёрный, белый, голубой, фиолетовый и красный. Цены стартуют от 799 и 899 долларов за обычную и Plus-версию соответственно.

iPhone 14 Pro/Pro Max

iPhone 14 Pro / Фото: Apple

И последним анонсом презентации стал iPhone 14 Pro и его увеличенная версия 14 Pro Max. Главное нововведение — у смартфонов теперь нет «чёлки». Вместо неё в центре экрана разместили аккуратный компактный вырез, в котором будут размещаться элементы интерфейса: звонки, музыка, таймер, подключение наушников и прочее.

Подключение AirPods в новом вырезе на iPhone 14 Pro / Фото: Apple

Диагональ iPhone 14 Pro составляет 6,1 и 6,7 дюйма. В отличие от базового iPhone 14, эту новинку укомплектовали новым чипом А16 Bionic.

Большое внимание Apple уделила камере — она теперь на 48 мегапикселей. Вспышка у девайса стала в два раза ярче, также прокачали режим макросъёмки и улучшили качество фото, снятых при плохом освещении. Кроме того, добавили режим Action Mode для стабилизации видео и улучшили зум.

Устройство будут продавать в четырёх цветах — помимо привычных чёрного, белого и золотого, появился новый — тёмно-лиловый. Стоимость iPhone 14 Pro составляет 999 долларов, iPhone Pro Max обойдётся в 1099 долларов. В продаже — с 16 сентября.

Можно ли будет купить iPhone 14 и другие новинки в России?

Apple не будет продавать в России ни одну из представленных новинок. Напомним, что Apple Store не работает в нашей стране с марта.

Однако гаджеты однозначно привезут в Россию по параллельному импорту. Кроме того, уже в первые дни с начала продаж iPhone 14, AirPods Pro 2 и новые Apple Watch будут в наличии у «серовозов».