Специалист рассказала, что за сморщенный гриб необычной окраски нашли на Алтае

Новосибирец Александр Зверев, гостивший на Алтае, показал найденный гриб в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск НСО». Опытные грибники опознали по фотографии весёлку, которая называется на латыни тоже весело и звучит как заклинание из книг про Гарри Поттера — Phallus impudicus. Но, как оказалось, это необычная весёлка.

Когда журналисты Сиб. фм показали фото микологу (специалисту по грибам) Татьяне Бульонковой, та тоже признала в находке весёлку из рода Phallus. Однако уточнила, что желтоватый окрас шляпки гриба необычен, поэтому точно сказать, к какому виду веселок принадлежит обнаруженный экземпляр, она с ходу не смогла.

«В последние годы весёлок становится заметно больше, это вообще мировая тенденция», — заявила специалист.

Можно ли есть грибы весёлки?

По словам миколога, весёлки условно съедобные (то есть, надо еще знать, как и когда их можно употреблять в пищу, а, значит, людям несведущим лучше не рисковать). Но есть грибы рода Phallus можно на стадии яйца, потом они быстро проклевываются и израстают. Во Франции, например, некоторые местные виды весёлок едят сырыми, как редис.

В этом зародыше весёлка развивается своеобразно: под плёнкой яйца находится желеобразная слизь, которую применяют для лечения артрита. Кто-то даже делает настойку. Но насколько это полезно, миколог не знает. Однако она предупреждает, виды этого гриба вносят в Красные книги в некоторых регионах России, поэтому собирать их Бульонкова не рекомендует.