Стало известно, когда алтайские школьники пойдут на зимние каникулы

Ученики школ Алтайского края уйдут на каникулы 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Новогодние каникулы продлятся до 8 января следующего года включительно. Ученики отдохнут полторы недели. Новая четверть в школах начнётся 9 января и продлится до 24 марта — она, как и обычно, станет самой длинной в году.

Отметим, что для учеников первых классов в феврале предусмотрены дополнительные каникулы — их сроки каждая школа определит самостоятельно. Примерные даты их проведения — с 7 по 13 февраля. Они необходимы, чтобы разгрузить детей от учёбы. Кроме того, период отдыха совпадает с пиком заболеваемости ОРВИ, а потому такая мера позволяет снизить распространение инфекций.