Ученые показали самый детальный за всю историю снимок Солнца

Зонд Solar Orbiter от Европейского космического агентства и NASA подобрался к Солнцу на расстояние 75 миллионов километров. На таком же удалении аппарат находился и от Земли. Чтобы запечатлеть всю площадь Солнца, зонд сделал 25 фотографий. Это заняло четыре часа. Ещё никто не делал снимков нашей звезды со столь близкого расстояния, как Solar Orbiter.

Фото: esa.int