Ученые показали самый детальный за всю историю снимок Солнца
Так близко мы ещё не видели нашу звезду
29 марта 2022, 06:48
Зонд Solar Orbiter от Европейского космического агентства и NASA подобрался к Солнцу на расстояние 75 миллионов километров. На таком же удалении аппарат находился и от Земли. Чтобы запечатлеть всю площадь Солнца, зонд сделал 25 фотографий. Это заняло четыре часа. Ещё никто не делал снимков нашей звезды со столь близкого расстояния, как Solar Orbiter.
Фото: esa.int
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