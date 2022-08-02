Учёные выяснили, какие деревья являются самыми пожароопасными

Сибирские учёные выяснили, какие деревья являются наиболее пожароопасными. Результаты работы опубликовали в статье «Определение пожарной опасности лесных насаждений в зависимости от поверхностных топлив в лабораторных условиях горения по теплофизическим параметрам», пишет ИА «Красная весна».

Благодаря экспериментальным исследованиям специалисты смогли разработать методику измерения пожароопасности лесных растений. Самыми пожароопасными признаны древесина и кора дуба, ветви ивы, а также трава мятлика узколистного.

Отмечается, что наиболее пострадавшими от пожаров за последние пять лет стали Россия, США, Канада, Португалия, Франция, Испания и Австралия.

Учёные из АГУ предположили, что, исследуя пожароопасность тех или иных растений, можно будет прогнозировать возможность возникновения лесных пожаров.