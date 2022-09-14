В ЕГЭ появятся вопросы о спецоперации на Украине

Тему спецоперации на Украине внесут в ЕГЭ. Как сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре, это сделают после изменений в рабочих программах и учебниках по истории.

«После внесения изменений в ФГОС требуется внесение соответствующих изменений в рабочие программы и учебники по истории. В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач, так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученное школьниками в соответствии с образовательными программами», — рассказали в ведомстве.

Сроки внесения темы спецоперации в ЕГЭ установит Минпросвещения.

Ранее Минпросвещения внесло изменения в ФГОС, согласно которому история СВО станет частью уроков истории у старшеклассников.