В ЕГЭ появятся вопросы о спецоперации на Украине
Сроки внесения темы в экзамен установит Минпросвещения
14 сентября 2022, 09:45, Никита Черников
Тему спецоперации на Украине внесут в ЕГЭ. Как сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре, это сделают после изменений в рабочих программах и учебниках по истории.
«После внесения изменений в ФГОС требуется внесение соответствующих изменений в рабочие программы и учебники по истории. В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач, так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученное школьниками в соответствии с образовательными программами», — рассказали в ведомстве.
Сроки внесения темы спецоперации в ЕГЭ установит Минпросвещения.
Ранее Минпросвещения внесло изменения в ФГОС, согласно которому история СВО станет частью уроков истории у старшеклассников.
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