В начальных классах российских школ начнется историческое просвещение

В российских школах в начальных классах с 1 сентября начнется историческое просвещение. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

«Сам урок истории будет в том формате, в котором он происходит. С первого класса в рамках предметов „Окружающий мир“, „Основы [религиозных культур] и светской этики“ усилим историческую составляющую», — заявил Кравцов.

Ведомство с начала нового учебного года также введет киноуроки по историческим темам. Глава Минпросвещения также отметил, что учебники по истории в образовательных учреждениях могут обновить до конца года — в них планируется добавить новейшие события.