«Все болеют». Студенты алтайского Аграрного университета пожаловались на холод в аудиториях

Студенты ветеринарного корпуса Алтайского аграрного университета на ул. Попова, 276, замерзают в аудиториях. Температура в кабинетах — 12 градусов, из-за этого молодые люди заболевают и уходят на больничные, рассказала amic.ru мать одного из студентов университета.

«Все сидят замёрзшие»

Елена, сын которой учится на первом курсе университета, поведала, что все учащиеся вуза «поголовно болеют, кашляют и уходят на больничные».

«Там два корпуса, в обоих холодно — и в лекционных классах, и в аудиториях. Мой сын сейчас на больничном, сам он не говорит, кашляет взахлёб. Вчера было 12 градусов в учебном классе. Все сидят одетые, замёрзшие, столовой там нет, чтобы хоть согреться и выпить горячий чай. Говорят, в Аграрном университете денег нет. Но зачем вы тогда берёте детей? Чтобы так над ними издеваться?» — возмутилась Елена.

По словам женщины, она связывалась с вузом, там пообещали перевести учащихся в другие, тёплые аудитории. Однако Елена не уверена, что и там будет тепло.

Вуз уже принял меры?

В пресс-службе университета amic.ru ответили, что мама студента в вуз позвонила только 30 ноября и её обращение сразу передали соответствующим службам. Меры уже приняты, заверили в АГАУ.

«Мы всё уже проверили. В двух аудиториях температура действительно низкая. Студенты говорят, что действительно там холодно. Эти аудитории поточные, большие, они изъяты из расписания, пары там ставить пока не будут. И завтрашнего дня занятия перенесут в оставшиеся тёплые помещения. В других аудиториях, по нашим данным, температура соответствует норме», — пояснили в пресс-службе университета.

По словам представителя пресс-службы, если в аудиториях холодно, что студентам и их родителям лучше обратиться непосредственно к руководству факультета, которое «обязательно пойдёт навстречу».

Напомним, что жители Барнаула пожаловались на холод в недавно отремонтированном трамвае. По их словам, в вагоне чуть теплее, чем на улице.

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