Всего три кандидата претендуют на пост ректора АлтГТУ

В АлтГТУ имени Ползунова подошел к концу срок выдвижения кандидатов для участия в выборах ректора. Все документы должны были быть предоставлены до 26 сентября — за это время на сайте вуза появились сообщения лишь о трех претендентах. Как сообщает «Банкфакс», в их числе есть и действующий ректор Андрей Марков.

Напомним, что 2 сентября в «Политехе» были объявлены выборы ректора. В течение 24 дней претенденты могли выдвигать свои кандидатуры и подавать документы. Кроме Маркова на это решились директор института экономики и управления университета Ирина Сычева и начальник научного управления Елена Ананьева.

28 сентября состоится заседание ученого совета, который утвердит списки кандидатов. Через некоторое время их передадут аттестационной комиссии в Минобрнауки РФ, которая будет согласовывать претендентов до конца октября. Учитывая прочие мероприятия, сами выборы, похоже, пройдут уже ближе к концу текущего года.

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Общество Выборы ректора пройдут в алтайском «Политехе» до конца года

Отметим, что в прошлый раз они прошли 21 декабря 2017 года — тогда большинство проголосовало за Маркова, который на тот момент исполнял обязанности главы учебного заведения.