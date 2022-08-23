«Яндекс» перейдёт на новую главную страницу без «Дзена» и «Новостей»

«Яндекс» откажется от новостного агрегатора и будет развивать минималистичный ya.ru в качестве новой главной страницы, сообщили в IT-компании.

Сейчас на ya.ru есть только поиск и текущие данные о погоде и пробках, но впоследствии сайт изменится. Посмотреть будущий дизайн можно на new.ya.ru или скриншоте ниже:

Скриншот главной страницы new.ya.ru

Грядущие нововведения связаны с тем, что «Яндекс» договорился о продаже VK сервисов «Дзен» и «Новости» — в будущем их не будет на главной странице сайта.

Приложение «Яндекса» для Android сменит название на «Яндекс Старт» и будет функционировать как браузер, а iOS-приложение продолжит работать по-прежнему, но без «Дзена» и «Новостей».

Также отмечается, что бывшая главная страница «Яндекса» yandex.ru после закрытия сделки прекратит существование — при переходе по этой ссылке пользователь окажется на портале dzen.ru.

В компании подчёркивают, что изменения не затронут остальные сервисы «Яндекса» («Музыку», «Почту», «Маркет», «Карты», «Яндекс Gо», «Кинопоиск» и т.д.), а происходить они начнут только после завершения сделки. На это уйдёт как минимум месяц.