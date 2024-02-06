Навстречу шторму. Как знаменитый барнаулец пересек экватор на надувном катамаране

Александр Проваторов рассказал, почему любовь к океану – болезнь, которая никогда не лечится

06 февраля 2024, 07:15, Анастасия Чебакова

Фото: из архива Алексея Проваторова

Барнаульский путешественник Александр Проваторов и Андрей Светашов из Санкт-Петербурга в декабре 2023 года на надувном катамаране пересекли Атлантический океан. Путь от Марокко до Бразилии занял 23 дня. 15 из них мужчины провели в условиях шторма. Боролись с шестиметровыми волнами, практически не спали и сбросили по 10 килограммов. О том, как прошел трансатлантический переход и каково это – "болеть" океаном, Александр Проваторов рассказал amic.ru.

Кто такой Александр Проваторов?



Александр Проваторов родился в 1961 году. Чемпион и призер спорта СССР, России по водному туризму. Выдающийся путешественник России, неоднократный призер чемпионатов страны по спортивному туризму, travel-фотограф и экстремал-путешественник. Руководитель и участник нескольких водных маршрутов высшей категории сложности на Алтае.



Восходил на высшие точки континентов: Эльбрус (5642 м), Килиманджаро (5895 м), Аконкагуа (6962 м), Мак-Кинли (6192 м). Участник группы восхождения на Эверест (до 8450 м) и велопутешествий по многим регионам мира (Монголия, Чили, Аргентина, Новая Зеландия, Тибет и др.), кругосветного путешествия на парусном катамаране (этап через Индийский океан), экспедиции на снегоходах вокруг Северного Ледовитого океана и других экстремальных маршрутов. Президент федерации спортивного туризма Алтайского края. Основатель и генеральный директор "Детской империи туризма" в Алтайском крае.– Александр Алексеевич, пересечь экватор на парусном катамаране, мягко говоря, – идея сумасшедшая. Это ваша давняя мечта или внезапный порыв сердца?

– Мне подкинул эту идею Анатолий Кулик (выдающийся путешественник России, конструктор первого в мире катамарана. – Прим. ред.). Мы знакомы с 80-х годов: вместе занимались водным туризмом, в походы ходили.

В 2008 году я пересек на катамаране Индийский океан – путешествие было экстремальным – и больше к парусам не прикасался. А тут, видимо, постарел, захотелось чего-то спокойного, и мы решили, что неплохо бы пересечь Атлантику. Позвал Андрея Светашова – мы с ним в 2016-2018 годах ходили на снегоходах по Северному морскому пути. Говорю: поехали. Он поддержал. Отправлялись мы 30 ноября из Марокко, города Агадир – там большой, хороший порт.

– Как вы готовились к такому походу?

– Делали несколько пробных заплывов на Черном море, в Геленджике. Прошли Ладожское озеро в штормовых условиях.

– Как родные отреагировали на решение? Отпускать человека в полное опасностей путешествие, возможно – последнее, мягко говоря, непросто...

– У меня четыре сына, дочка и супруга. 19-летний сын сказал: "Папа, я тобой горжусь и желаю удачи". Было очень неожиданно и приятно. Никто не плакал, все уже привыкли, что папка убегает куда-то постоянно. Понимают, что папке для чего-то это нужно. Супруга тоже уже приучена давно.

– Теперь, когда этот путь позади, признайтесь: хоть раз была мысль повернуть назад?

– Нет, ни разу. Страха не было, он остался на берегу.

– Тогда что стало самым сложным в поездке?

– До поездки я думал, что самым сложным будет находиться вдвоем в замкнутом пространстве, где мало места – в таких условиях люди морально устают друг от друга. Но ничего этого не случилось. Все конфликты возникают от безделья, а у нас была одна цель на двоих и очень напряженный график.

Каждые четыре часа нужно было нести вахту на руле: следить за парусами, скоростью, ветром, чтобы не отклониться от маршрута. Ты весь в морской воде, волны постоянно обливают. Спальный мешок тоже весь в соленой воде.

Было тяжело терпеть эти жесткие аскетичные условия изо дня в день. Находясь в них, тебе некогда думать: так или не так поступил товарищ, уважает меня он или нет. Там не до амбиций. Нам нужно было продержаться в ритме максимальной скорости. Мы шли в режиме гонки. Поэтому хватало времени только чтобы поесть и поспать. Но и спали мы очень плохо: 15 из 22 дней мы шли в условиях шторма. За это время мы – довольно упитанные мужчины – скинули от 10 килограммов.



– Какой силы был шторм?

– В первый же день мы попали в "красную зону". Высота волн достигала пяти-шести метров. Скорость ветра – 30-35 узлов (по международному определению один узел равен 1852 м/ч (1 морская миля в час), или 0,514 м/с. – Прим. ред.) Мы в среднем двигались со скоростью 6,2 узла.

А когда катамаран прыгает с волны на волну, тебя долбит, ты ощущаешь эти удары, так что нормально спать ты не можешь. Потом, не выспавшись, не восстановившись, опять встаешь на вахту или готовишь еду…

– Была опасность перевернуться?

– Да. Вообще, яхта потяжелее, а потому надежнее и безопаснее. Ветер ее просто положит на бок, но не перевернет. Катамараны же часто переворачиваются. Наш весил всего 800 килограммов. Мы понимали, что можем перевернуться, и поэтому особенно тщательно следили за парусами, своевременно реагировали.

– Если бы что-то произошло, на чью помощь вы рассчитывали?

– Мы зарегистрировались в международной системе службы спасения. Она работает довольно эффективно: если нажать кнопку SOS, ты передаешь координаты мимо проходящим судам и береговой поддержке. Случись что-то – они бы нас подобрали.

Также нам вызвался помочь береговой штаб из Санкт-Петербурга. Ребята всегда на связи и в любое время суток готовы были снять трубку и получить от нас информацию. Если бы мы послали им сигнал бедствия (SOS – "спасите наши души"), они бы запустили процесс [спасения].

– А поломки во время похода были? Или обошлось без чрезвычайных происшествий?

– Поломок было много. Но все они были текущими, и мы к ним подготовились заранее. Например, постоянно лопались, трещали хомуты. У нас был запас, но он быстро закончился – их надо было много (всего на судне 24 штуки). Мы, как туристы-водники, выходили из ситуации как могли, что-то придумывали, веревочки использовали.

– Говорят, ваше путешествие может войти в историю...

– Ребята, которые нас отслеживали по спутниковым навигаторам, были в шоке – как мы смогли так быстро и безаварийно пройти такой большой маршрут. Давали нам в лучшем случае 40 дней, а мы прошли за 23 с заходом на два дня в Кабо-Верде (государство, расположенное на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки. – Прим. ред.).

– Что чувствует человек, находясь один на один с шестиметровыми волнами, а за тысячи миль – ни одной живой души?

– Что ощущаешь? Одним словом – кайф. Понимаешь, что если ты здесь выживаешь, находясь один на один с природой, сливаясь с ней, то можешь сделать все.

– Кто из подводного мира вам встречался на пути?

– Дельфины сопровождали нас почти ежедневно. Как-то раз под катамаран нырнула большая черепаха. Мелкие касатки размером три-четыре метра часто подплывали и долго следили за нами. Они считаются самыми умными и интеллектуально развитыми из всего животного мира.

Как-то даже подплыла рыба-меч: огромная, длиной шесть метров. У нее только меч, который она держит над водой, – с метр. И она с легкостью могла бы разрезать нашу резиновую лодку, если бы вдруг проявила агрессию.

– Похвастайтесь самым богатым уловом.

– Мы не рыбачили. Цель была – пересечь океан в короткие сроки.

– А чем питались?

– Мы опытные путешественники без каких-либо ограничений в еде. Ели то же, что и в повседневной жизни: жарили яичницу, картошку, варили супы, пили кофе. Питались два раза в день.

В зоне экватора было очень жарко – до 35 градусов. И если помидоры хорошо хранились, то огурцы и капуста испортились уже на третий день. Картошка проросла через неделю. Ветер немного облегчал ситуацию.

– Если не секрет, во сколько обошлось экстремальное путешествие?

– Вместе с покупкой катамарана, пересылкой (из Питера до Марокко пересылка стоила 350 тысяч рублей), перелетами на двоих вышло три миллиона рублей. Мы занимаемся бизнесом – для нас это терпимо. Все были уверены, что меньше 10 млн поездка стоить не будет.

– Какие планы на будущее? Есть желание получить звание второго Конюхова?

– Конюховым мне уже не стать – через месяц 63 года. Да и не планировал, если честно. Я езжу за свои деньги, а Конюхов этим живет: ищет спонсоров, зарабатывает на рекламе. Ходит и не останавливается.

В планах – пересаживаться на более комфортные суда, которые предназначены для таких длительных поездок: яхты или большие катамараны. Если, конечно, океан позовет.

– А он позовет?

– А он уже зовет.