Навстречу снежным вершинам: где на Алтае покататься на лыжах и сноуборде?
В Белокурихе заработала горнолыжная трасса
21 декабря 2023, 10:30, ИА Амител erid: LjN8KZJPB
Зима в самом разгаре, любители зимнего активного отдыха уже подыскивают идеальное место для покорения снежных склонов на лыжах и сноубордах. Отличным решением для таких развлечений станет Алтай, а точнее Белокуриха, где начала работу современная горнолыжная трасса, доступная даже для новичков. Сюда можно приехать на выходные или даже провести полноценный отпуск, совмещая, например, отдых в санатории или отеле с зимними развлечениями.
Трасса находится на территории санатория "Россия" и оборудована бугельным подъемником. Ее длина – 230 метров, спуск имеет синюю категорию. Рядом есть пункт проката, работающий с 10 до 18 часов.
Бугельный подъемник работает бесплатно для гостей:
- санатория "Россия";
- отеля "Россия";
- отельного комплекса "На камушках".
Проводите время с удовольствием и пользой, отдыхайте, катайтесь и заряжайтесь мощной энергией Алтая.
АО "Санаторий "Рассия"Реклама
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