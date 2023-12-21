В Белокурихе заработала горнолыжная трасса

21 декабря 2023, 10:30, ИА Амител erid: LjN8KZJPB

Лыжник / Фото: санаторий "Россия"

Зима в самом разгаре, любители зимнего активного отдыха уже подыскивают идеальное место для покорения снежных склонов на лыжах и сноубордах. Отличным решением для таких развлечений станет Алтай, а точнее Белокуриха, где начала работу современная горнолыжная трасса, доступная даже для новичков. Сюда можно приехать на выходные или даже провести полноценный отпуск, совмещая, например, отдых в санатории или отеле с зимними развлечениями.



Трасса находится на территории санатория "Россия" и оборудована бугельным подъемником. Ее длина ­– 230 метров, спуск имеет синюю категорию. Рядом есть пункт проката, работающий с 10 до 18 часов.

Активный отдых в Белокурихе, трасса / Фото: санаторий "Россия"

Бугельный подъемник работает бесплатно для гостей:

Проводите время с удовольствием и пользой, отдыхайте, катайтесь и заряжайтесь мощной энергией Алтая.

АО "Санаторий "Рассия"

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