Найдены меч длиной 2,3 метра и 600 топоров, сделанных гоминидами 1 млн лет назад
Это самый большой меч из обнаруженных в целости и сохранности в Японии
31 января 2023, 14:44, ИА Амител
В Японии в ходе раскопок на кургане Томиомаруяма учёные нашли гигантский меч и огромный гроб, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на журнал Asia & Japan Watch.
Курган, который датируется IV веком нашей эры, имеет диаметр 86 метров и поднимается на высоту 10 метров.
"Недавние раскопки обнаружили гигантский меч дакокен длиной 2,3 метра, сделанный из железа, а также бронзовое зеркало в форме щита в слое глины, покрывающем деревянный гроб длиной пять метров", – рассказали археологи.
Меч имеет слегка изогнутое лезвие, похожее на змею. Это самый большой меч из обнаруженных в целости и сохранности в Японии.
Издание также отмечает со ссылкой на журнал Nature, что в Эфиопии учёные обнаружили почти 600 ручных топоров из обсидиана, которые были изготовлены более 1,2 млн лет назад неизвестной группой гоминидов.
"Открытие отодвигает хронологию использования инструментов из обсидиана на поразительные 500 000 лет назад и показывает, что гоминиды, жившие в этой части Эфиопии, известной как Мелка Кунтуре, должны были быть весьма искусными мастерами, чтобы работать с этим капризным материалом", – указали археологи.
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