Найдены меч длиной 2,3 метра и 600 топоров, сделанных гоминидами 1 млн лет назад

Это самый большой меч из обнаруженных в целости и сохранности в Японии

31 января 2023, 14:44, ИА Амител

Кадр из мультфильма "Наруто"

В Японии в ходе раскопок на кургане Томиомаруяма учёные нашли гигантский меч и огромный гроб, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на журнал Asia & Japan Watch.

Курган, который датируется IV веком нашей эры, имеет диаметр 86 метров и поднимается на высоту 10 метров.

"Недавние раскопки обнаружили гигантский меч дакокен длиной 2,3 метра, сделанный из железа, а также бронзовое зеркало в форме щита в слое глины, покрывающем деревянный гроб длиной пять метров", – рассказали археологи.

Меч имеет слегка изогнутое лезвие, похожее на змею. Это самый большой меч из обнаруженных в целости и сохранности в Японии.

Издание также отмечает со ссылкой на журнал Nature, что в Эфиопии учёные обнаружили почти 600 ручных топоров из обсидиана, которые были изготовлены более 1,2 млн лет назад неизвестной группой гоминидов.