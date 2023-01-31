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Найдены меч длиной 2,3 метра и 600 топоров, сделанных гоминидами 1 млн лет назад

Это самый большой меч из обнаруженных в целости и сохранности в Японии

31 января 2023, 14:44, ИА Амител

Кадр из мультфильма "Наруто"
Кадр из мультфильма "Наруто"

В Японии в ходе раскопок на кургане Томиомаруяма учёные нашли гигантский меч и огромный гроб, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на журнал Asia & Japan Watch.

Курган, который датируется IV веком нашей эры, имеет диаметр 86 метров и поднимается на высоту 10 метров.

"Недавние раскопки обнаружили гигантский меч дакокен длиной 2,3 метра, сделанный из железа, а также бронзовое зеркало в форме щита в слое глины, покрывающем деревянный гроб длиной пять метров", – рассказали археологи.

Меч имеет слегка изогнутое лезвие, похожее на змею. Это самый большой меч из обнаруженных в целости и сохранности в Японии.

Издание также отмечает со ссылкой на журнал Nature, что в Эфиопии учёные обнаружили почти 600 ручных топоров из обсидиана, которые были изготовлены более 1,2 млн лет назад неизвестной группой гоминидов.

"Открытие отодвигает хронологию использования инструментов из обсидиана на поразительные 500 000 лет назад и показывает, что гоминиды, жившие в этой части Эфиопии, известной как Мелка Кунтуре, должны были быть весьма искусными мастерами, чтобы работать с этим капризным материалом", – указали археологи.

Комментарии 6

  • Наши денисовцы это.
    31 января, Гость   Ответить
  • Кто в этом гробу лежал?
    31 января, Гость   Ответить
  • И где фото и видео этого огромного меча в хорошем состоянии!? Из мультика фото вместо него!? :)))
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, в гробу лежал древний укр Тарас-сан. Это он научил древних японов всему, что они умели: ковать мечи, топоры и мотыги, строить хижины, выращивать рис и свиней, лепить горшки и кувшины, приручил для японов диких собак и лошадей, подарил им огонь и научил готовить на огне, обучил счëту, разработал для них иероглифы (на основе древнеукрских иероглифов, из которых сейчас сохранился только один-в форме тризуба), осеменял их мохнатых самок, чтобы их дети стали больше похожи на людей... В общем, Тарас-сан очень много сделал для аборигенов и положил начало японской макроцивилизации. А после его смерти благодарные Японы, боготворившие древнеукра, торжественно захоронили его в Кургане вместе с его мечом. Размеры гроба и меча обусловлены ростом Тараса-сан - в нём было больше 3 с половиной метров роста! Да-да, древние укры были такими великанами!
    31 января, Гость   Ответить
  • Наконец-то японцы нашли захоронение Сусаноо-но-Микото, легендарнеого "парня с кабаньей шеей", которому водяной-каппа передал искусство борьбы сумо...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Почему меч пролежал лям лет а машины ржавеют за 10 лет?
    02 февраля, Гость   Ответить
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