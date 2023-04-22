Назад в прошлое. Как в Барнауле прошла Библионочь

В библиотеке имени Шишкова Библионочь в этом году приурочена к их 135-летию. Поздравить библиотеку собрались несколько сотен человек

22 апреля 2023, 10:15, ИА Амител















































































































































Фото: Алина Богомолова

21 апреля в Барнауле прошла ежегодная Библионочь, которая так полюбилась жителям города. В библиотеке имени Шишкова можно было посетить экскурсию в книгохранилище и посмотреть самые старые книги, которые там находятся.

Гости мероприятия наслаждались Балом горных офицеров и даже сами могли поучаствовать в танцах. Также каждый посетитель мог узнать своё будущее, погадав на книгах.

Помимо этого, в залах библиотеки проходили мастер-классы: по леттерингу и шитью. Каждый желающий мог поучаствовать в интеллектуальных играх и узнать что-то новое. А за участие каждому полагался подарок.

В библиотеке проходили лекции на разные темы от знаменитых спикеров. В одном зале даже можно было услышать чтение авторами своих же книг, послушав также историю о создании книги.

Подробнее о том, как прошла Библионочь-2023, можете увидеть в нашем фоторепортаже.