Назван идеальный завтрак при похмелье
Главная задача такого приема пищи — повысить уровень сахара в крови и помочь печени восстановиться
28 декабря 2023, 15:15, ИА Амител
Диетолог Кара Шоу назвала вариант идеального завтрака при похмелье, сообщает Metro.
Отличным выбором будет комбинация из трех яиц, половины стакана грибов, половинки авокадо, куска сыра фета, горсти жареных помидоров и капли оливкового масла.
Все это обеспечит организм белками, жирами, витаминами групп Е и В, повысит уровень сахара в крови и поможет печени восстановиться.
Для максимального эффекта лучше всего съесть такой завтрак в течение 90 минут после пробуждения.
Ранее эндокринолог и диетолог клиники "Антуриум" Юлия Веретенникова рассказала, как правильно питаться в новогоднюю ночь и почему диеты не помогут.
15:24:23 28-12-2023
Лучший завтрак при похмелье - рюмка водки.
15:44:07 28-12-2023
Гость (15:24:23 28-12-2023) Лучший завтрак при похмелье - рюмка водки.... У меня так лет десять каждое утро начиналось, а потом снова похмельное утро. пока вконец не заколебал день сурка
16:13:50 28-12-2023
Гость (15:44:07 28-12-2023) У меня так лет десять каждое утро начиналось, а потом снова ... Ну что же вы такой слабохарактерный и заводной ))) Рюмочку накатил и хватит, норму надо знать.
18:13:55 28-12-2023
Гость (15:44:07 28-12-2023) У меня так лет десять каждое утро начиналось, а потом снова ... Это наследственное
22:49:25 28-12-2023
Гость (15:24:23 28-12-2023) Лучший завтрак при похмелье - рюмка водки.... у меня для вас плохие новости. если организм требует рюмку с утра- это алкоголизм.
15:33:08 28-12-2023
Целых трёх яиц?
16:05:14 28-12-2023
Гость (15:33:08 28-12-2023) Целых трёх яиц?... Битых
15:42:41 28-12-2023
ТРЕХ???? я чё вам миллионер(
15:49:21 28-12-2023
да уж... не представляю с похмелья потреблять грибы, сыр фета (придумают же) и авокадо... а как яйца приготовить по этому рецепту? если жарить - печень совсем отстегнется... лучший завтрак при похмелье - говяжий дошик! а если по-буржуйски лечиться - суп том-ям..))))
15:51:19 28-12-2023
Брехня полная
16:34:00 28-12-2023
из трех яиц, половины стакана грибов, половинки авокадо, куска сыра фета, горсти жареных помидоров и капли оливкового масла.. Да я за весь день не в состоянии столько съесть
16:34:55 28-12-2023
бульончик. куринный илиговяжий
16:49:06 28-12-2023
Все индивидуально и по разному для всех. Все мы с вами из одного теста ,однако оно бывает и сдобным ,и слоеным,и пресным ,и т.д. Кто то с похмелья в душ бежит(причём по разному с водой г/х вода).Кто то да, рюмочкой обойдётся или пивишком ,однако тянет сразу на продолжения банкета. Кто то с утра любит горячий бараний суп,либо щи. Кто то просто рассол .Кто то аспирин.Кто то томатный сок с чесноком.Кто то просто лежит и охает у телевизора с крепким чаем.В порыве застолья не у каждого срабатывают "тормоза" и многих "сбивается прицел" (причем с разбегом на неделю). К сожалению у многих после таких "выкрутасов" обостряются разные болячки и вот это и считайте самыми реальными "тормозами" к принятию спиртного.Друзья не сбивайте прицел и всё у вас будет ОК!!!! Всех с наступающим!!!!
17:01:45 28-12-2023
гость (16:49:06 28-12-2023) Все индивидуально и по разному для всех. Все мы с вами из од... спасибо, что про томатный сок напомнили. дополню список "что из погреба приносить!)) з.ы. нажираться не планирую))
18:27:41 28-12-2023
У многих тормоза и прицел это жена.
18:48:21 28-12-2023
Аспирин нельзя, уксус тоже. Рассол домашний, если он без уксуса, чай зеленый, кашку овсяную, бульон куриный. А самое главное - побольше простой воды, чтобы промыть организм от токсинов.
19:04:43 28-12-2023
Меня только мороженое наутро спасает. Это просто чтобы начать есть. Потом деликатесы маленькими порциями - красная икра, красная рыба, сырокопчёное мясо, прочие вкусности. Никаких объёмных и безвкусных дешёвых блюд. К вечеру можно бутылочку пива. Такой вот....
20:23:14 28-12-2023
Гость (19:04:43 28-12-2023) Меня только мороженое наутро спасает. Это просто чтобы начат... Брат, я так же лечусь. Ты сейчас не в одной очереди со мной в "Бахетле" с полной телегой стоишь?
23:38:00 28-12-2023
Попить боржоми.