Назван идеальный завтрак при похмелье

Главная задача такого приема пищи — повысить уровень сахара в крови и помочь печени восстановиться

28 декабря 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Диетолог Кара Шоу назвала вариант идеального завтрака при похмелье, сообщает Metro.

Отличным выбором будет комбинация из трех яиц, половины стакана грибов, половинки авокадо, куска сыра фета, горсти жареных помидоров и капли оливкового масла.

Все это обеспечит организм белками, жирами, витаминами групп Е и В, повысит уровень сахара в крови и поможет печени восстановиться.

Для максимального эффекта лучше всего съесть такой завтрак в течение 90 минут после пробуждения.

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