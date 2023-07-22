Назван порядок действий на Крымском мосту в случае тревоги

Водители должны выполнять доносящиеся из громкоговорителей указания и следить, чтобы пассажиры оставались в машине

22 июля 2023, 18:00, ИА Амител

Крымский мост / Фото: ТАСС

Советник главы Крыма Олег Крючков опубликовал в телеграм-канале порядок действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги.

В частности, водители должны следовать указаниям, доносящимся из громкоговорителей, а также не допускать выхода пассажиров из машин. Подробнее обо всех правилах – в карточках, которыми поделился политик:

















Фото: телеграм-канал Олега Крючкова / t.me/kryuchkovoleg

Ранее Крючков призвал жителей и гостей региона не пользоваться телефонами для съемки видео на мосту. Тогда он напомнил, что "мы живем в условиях СВО" и по объекту уже два раза наносили удары.