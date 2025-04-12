Названа дата выхода фильма "Король и Шут. Навсегда"

Актеры сериала вернулись к своим ролям

12 апреля 2025, 16:31, ИА Амител

Кадр из фильма "Король и Шут. Навсегда" (2026) / "Кинопоиск"

Фэнтези-фильм "Король и Шут. Навсегда" выйдет в прокат 19 февраля 2026 года, сообщили в "Кинопоиске".

По сюжету Горшку и Князю предстоит защитить сказочный мир песен группы, который разрушается из-за мертвецов, воскрешенных злодеем Некромантом.

Актеры Константин Плотников, Влад Коноплев, Вера Вольт, Дарья Мельникова и другие вернулись к своим ролям. Некроманта сыграл Илья Гришин.

Режиссером стал Рустам Мосафир. Он же снял сериал "Король и Шут".

Сериал "Король и Шут" вышел в 2023 году. В марте-апреле показали основные серии, а в августе выпустили специальный эпизод – "Сказка о Горшке и Князе".

Сериал рассказывает о становлении группы, пути к успеху и непростых взаимоотношениях участников от их знакомства в конце 1980-х до смерти фронтмена Михаила Горшенева в 2013 году.

Проект тепло приняли зрители: на "Кинопоиске" он стал самым популярным сериалом 2023 года, а его рейтинг составил 8,1 из 10 на основе 925 тыс. оценок.