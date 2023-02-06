Врач рассказал, почему опасно заправлять постель сразу после сна

Необходимо не менее часа проветривать постель после пробуждения

06 февраля 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В заправленной сразу после сна постели размножаются пылевые клещи, предупредила эксперт по уборке миссис Ди, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The Sun.

Эксперт посоветовала не менее часа проветривать постель каждое утро, поскольку влага в белье создаёт благоприятные условия для размножения клещей и клопов.

"Ночью мы не только потеем, но и сбрасываем частицы кожи, а это магнит для клопов и клещей. Первым делом утром, заправляя постель и оставляя в ней влажный воздух, вы помогаете им размножаться. Выбрались из кровати, бросили на неё одеяло и дайте ей подышать", – отметила миссис Ди.

Она подчеркнула, что проветривать постель необходимо не только летом, но и зимой.