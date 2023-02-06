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Врач рассказал, почему опасно заправлять постель сразу после сна

Необходимо не менее часа проветривать постель после пробуждения

06 февраля 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В заправленной сразу после сна постели размножаются пылевые клещи, предупредила эксперт по уборке миссис Ди, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The Sun.

Эксперт посоветовала не менее часа проветривать постель каждое утро, поскольку влага в белье создаёт благоприятные условия для размножения клещей и клопов.

"Ночью мы не только потеем, но и сбрасываем частицы кожи, а это магнит для клопов и клещей. Первым делом утром, заправляя постель и оставляя в ней влажный воздух, вы помогаете им размножаться. Выбрались из кровати, бросили на неё одеяло и дайте ей подышать", – отметила миссис Ди.

Она подчеркнула, что проветривать постель необходимо не только летом, но и зимой.

"Включённое центральное отопление делает жильё человека привлекательным для пылевых клещей и клoпов, как и в летние месяцы", – указала мастер по клинингу.

 

Комментарии 7

  • Никогда не заправляю, теперь ясно почему
    06 февраля, Гость   Ответить
  • А зачем вообще заправлять? Жизнь и так короткая. Некоторые еще и постельное белье гладят.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • мне бабуля говорила, что в не заправленной кровати черт кувыркается. я белье глажу, оно и пахнет лучше и спать приятнее.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Так почему нельзя7 Чтобы дать немного поразмножаться клещам?
    06 февраля, Гость   Ответить
  • "Некоторые еще и постельное белье гладят." --- Гость, наволочки лучше гладить для обеззараживания от тех же клещей.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Слабаки. Ничего не глажу. Сразу заправляю. клещей нет, чертей тем более.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Когда я сплю, меня от клещей и прочих невзгод охраняют Похмельные тролли, являющие себя миру через усиленное испускание газов и перегара... Этот русский дух так крепок, что не то чтобы клещи, а собака, подобранная на улице, начинает неистово чихать.
    06 февраля, Гость   Ответить
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