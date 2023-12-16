Названа причина смерти актера Мэттью Перри

Перед кончиной актер проходил лечение от депрессии и тревоги

16 декабря 2023, 13:30, ИА Амител

Кадр из фильма "Папе снова 17" (2009)

Актер Мэттью Перри скончался в результате острого воздействия кетамина, которое и привело к тому, что он утонул в джакузи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет о вскрытии управления судебно-медицинской комиссии Лос-Анджелеса.

Уточняется, что с помощью кетамина актер лечился от депрессии и тревоги. А высокий уровень этого вещества в его крови указывает на то, что основными причинами смерти стали чрезмерное перевозбуждение сердечно-сосудистой системы и угнетение дыхания, сказано в документе.

54-летний Перри умер 28 октября у себя дома в Лос-Анджелесе. Его тело нашли в джакузи. На теле актера не было обнаружено признаков насильственной смерти, также на месте происшествия не нашли наркотиков. Однако в доме оказались рецептурные антидепрессанты, таблетки от тревожности и рецептурный препарат от хронической обструктивной болезни легких.

Перри известен по роли Чендлера в ситкоме "Друзья", который шел с 1994 по 2004 год. Также актер сыграл в сериалах "Клиника", "Беверли-Хиллз, 90210", фильмах "Девять ярдов", "Танго втроем", "Папе снова 17" и других.