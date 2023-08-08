Названа причина смерти Леонида Володарского

В субботу, 5 августа, переводчику стало плохо и близкие вызвали ему скорую

08 августа 2023, 22:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Стала известна предварительная причина смерти Леонида Володарского. Как сообщает Telegram-канал Mash, переводчик мог умереть от сердечной недостаточности.

В субботу, 5 августа, Володарскому стало плохо и близкие вызвали ему скорую. Врачи приняли решение госпитализировать его. Медики диагностировали затруднение дыхания из-за заболевания сердца и сосудов. Накануне переводчик умер.

Напомним, что о смерти Леонида Володарского стало известно во вторник, 8 августа. Прощание с переводчиком и ведущим пройдет 11 августа в 11:00 мск в зале ЦКБ № 1 Управления делами президента.