Названа причина возникновения неприятного запаха изо рта
Ложитесь спать – закрывайте рот
13 октября 2023, 21:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Сомнолог Абхинав Сингх назвал неочевидную причину возникновения неприятного запаха изо рта. Его слова передает Huffpost.
Специалист отметил, что часто на неприятный запах жалуются люди, которые спят с открытым ртом. Врач отметил, что это связано с тем, что во рту возникает сухость, что благотворно влияет на развитие бактерий.
Сингх посоветовал избавиться от причины, по которой приходится спать с открытым ртом, – болезней дыхательных путей.
Также эксперт добавил, что избавиться от сухости во рту можно, если пить больше воды.
15:05:07 14-10-2023
Сингх? Индус?