Названа самая несчастная страна Евросоюза

Самые счастливые люди, по данным опроса, живут в Австрии

10 декабря 2023, 09:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Результаты исследования европейского статистического агентства Евростат выявили страну, в которой живут самые несчастные люди. Об этом сообщает The Independent.

Оказалось, что самой нечастной страной Европы является Болгария, жители которой лишь на шесть баллов довольны жизнью. Также в числе очень недовольных оказались жители Германии, которые оценили свою удовлетворенность на 6,5 пункта из 10.

Согласно исследованию, самые счастливые люди живут в Австрии, они оценили уровень своего удовлетворения на восемь баллов.

Также установлено, что довольные люди живут в Румынии, Польше и Финляндии.