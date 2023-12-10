Названа самая несчастная страна Евросоюза
Самые счастливые люди, по данным опроса, живут в Австрии
10 декабря 2023, 09:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Результаты исследования европейского статистического агентства Евростат выявили страну, в которой живут самые несчастные люди. Об этом сообщает The Independent.
Оказалось, что самой нечастной страной Европы является Болгария, жители которой лишь на шесть баллов довольны жизнью. Также в числе очень недовольных оказались жители Германии, которые оценили свою удовлетворенность на 6,5 пункта из 10.
Согласно исследованию, самые счастливые люди живут в Австрии, они оценили уровень своего удовлетворения на восемь баллов.
Также установлено, что довольные люди живут в Румынии, Польше и Финляндии.
10:11:04 10-12-2023
Они нам еще за Гитлера ответят....
13:08:11 10-12-2023
Олег (10:11:04 10-12-2023) Они нам еще за Гитлера ответят....... Ответят? Германия была разъединена, сейчас едина. СССР был, а сейчас развален. Олег, пока ты машешь прошлым, тем самым, может произойти еще развал.
10:40:20 10-12-2023
Не всем же быть счастливыми в этом гадюшнике ЕС! Так что болгары и немцы вперед, к счастью назло австриякам!
11:16:35 10-12-2023
А у нас... Уровень счастья какой?
14:34:50 10-12-2023
... (11:16:35 10-12-2023) А у нас... Уровень счастья какой? ... Мы счастливы. А вы?
12:37:17 11-12-2023
Гость (14:34:50 10-12-2023) Мы счастливы. А вы? ... О! четыре несчастных уже отметились минусами =) Ну по заслугам вам!
13:23:20 10-12-2023
Так они могут австрияков счастливых пограбить чтобы статистику счастья уровнять
13:28:54 10-12-2023
Меняю своё счастливое нищенство в России на несчастное богатство в Австрии!
15:05:17 10-12-2023
А у нас... Уровень счастья какой?---- ну если провести опрос на амике, то процентов 10) здесь же 90% нытиков ежедневно собирается!
20:37:40 10-12-2023
Ну так Болгария в ЕС самая бедная страна. Нет ресурсов, экономика в основном сельское хозяйство (как в Алтайском крае, столь же бедным в РФ), в политике раздрай, когда две ведущие силы не могут найти общий язык, договорились лишь на то, что премьеров будут назначать по очереди; парламент хочет поставить Украине старую советских времён бронетехнику, а президент накладывает вето и так далее. Но при всём при этом уровень жизни выше, нежели в России. Ненамного, но выше.
08:02:40 11-12-2023
Гость (20:37:40 10-12-2023) Ну так Болгария в ЕС самая бедная страна. Нет ресурсов, экон... Самая бедная страна в ЕС была и остается Румыния. Болгария же в восточном блоке Европы когда то занимала ведущее место по консервации сельхозпродукции, даже ФРГ закупали у них их продукцию и была богатой страной. А сейчас все в развалинах как и у нас. Не знаю про какой уровень жизни в стране вы там пишете, в столице наверное, так и у нас не стоит мерять уровень жизни по Москве. Коллега была лет пять назад в Болгарии на каком то курорте (название не запомнила, но во время СССР это было значимое место прямо). Как она сказала, выходишь за границы курортной зоны, такая же нищета, как и у нас, работы так же нет, люди на заработки ездят в Германию. А еще много даунов, причем говорящих по немецки. Как потом пояснили ей, земля и жилье там намного дешевле, вот в Германии люди своих дураков и отправляют жить в Болгарию. Такое себе европейское счастье.
08:06:46 11-12-2023
Гость (20:37:40 10-12-2023) Ну так Болгария в ЕС самая бедная страна. Нет ресурсов, экон... а в Греции уже все нормально стало? ее же емнип дефолтнуть хотели
11:46:05 11-12-2023
Гость (08:02:40 11-12-2023) Самая бедная страна в ЕС была и остается Румыния. Болгария ж... Быть в жопе-вот настоящее европейское счастье и еще в долгу что бы 2 поколения было
14:54:46 11-12-2023
Румыния ??? Да там румын как и хохлов в стране уже не осталось.