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Названа самая тратящая партия Госдумы

На собственное руководство потратили в два раза больше, чем на регионы

07 июня 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Финансовые отчеты политических объединений за 2022 год показали, что самой тратящей партией оказалась ЛДПР. Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что средства партия тратила неравномерно. На регионы выделили 66 млн рублей, в то время как на собственные руководящие органы направили 133 миллиона.

Сопоставив данные с другими партиями, журналисты выяснили, что ЛДПР потратила на собственное руководство больше всех. 

Например, представители КПРФ выделили регионам 778 млн, а "Справедливая Россия" поделила деньги поровну.

Политика

Комментарии 7

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Гость

23:15:42 07-06-2023

Про Едро скромно промолчали)

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Гость

06:09:22 08-06-2023

Я подумал на другую

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Гость

10:03:59 08-06-2023

Единой России хорошо! Как только нужно потратиться, они напрягают административный ресурс администрации той территории куда они "решили вложиться"!!! И Вуаля! И на территории что-то сделали, за деньги! И собственных средств потратили ровно столько, что бы приехать и ленточку перерезать!.. чё так не жить!?

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Бийчанин

10:39:20 08-06-2023

Доходы «Единой России» ежегодно растут, а остальных парламентских партий снижаются. Бюджеты всех четырех парламентских партий почти полностью зависят от бюджетных субсидий. Самой богатой партией является «Единая Россия». Ежегодно она тратит рекордную сумму на содержание руководящих органов — более миллиарда рублей. «Единая Россия» несмотря на государственное финансирование получает также сотни миллионов рублей через непрозрачные общественные «фонды поддержки»[

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Бийчанин

11:17:45 08-06-2023

— "Единая Россия" — партия богатая, — считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. — К сожалению, помню еще по собственной работе в ЕР, она предпочитает тратить все деньги в Москве вместо того, чтобы толику малую отдать регионам. Все очень скупо, в час по чайной ложке. Даже процедуру праймериз решили переложить на регионы. Это абсолютно неправильно. Праймериз — процедура, предложенная партийным центром. Партийный центр и должен был бы ее оплачивать. Местечковое руководство также плачется, что на их содержание заставляют искать местных спонсоров.

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Гость

13:41:26 08-06-2023

Бийчанин (11:17:45 08-06-2023) — "Единая Россия" — партия богатая, — считает руководитель П... Все закономерно. жулье деньги считать умеет

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Гость

12:54:01 08-06-2023

ну они же не свои кровные тратят им не жалко

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