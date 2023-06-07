Названа самая тратящая партия Госдумы

На собственное руководство потратили в два раза больше, чем на регионы

07 июня 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Финансовые отчеты политических объединений за 2022 год показали, что самой тратящей партией оказалась ЛДПР. Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что средства партия тратила неравномерно. На регионы выделили 66 млн рублей, в то время как на собственные руководящие органы направили 133 миллиона.

Сопоставив данные с другими партиями, журналисты выяснили, что ЛДПР потратила на собственное руководство больше всех.

Например, представители КПРФ выделили регионам 778 млн, а "Справедливая Россия" поделила деньги поровну.