Названа стоимость самого дешевого авиабилета в 2023 году
За пару сотен человек смог долететь из Иркутска в Омск
10 декабря 2023, 18:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Самый дешевый авиабилет в 2023 году стоил всего 250 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис покупки авиабилетов "Авиасейлс".
Билет продала авиакомпания "Алроса" на рейс из Иркутска в Омск.
Также в компании рассказали и о других выгодных предложениях. Например, билет из Москвы в Минск был куплен за 418 рублей у авиакомпании "Победа", а из Сочи в Ереван – за 785 рублей.
Один из пассажиров смог улететь из Москвы в Анталью почти за две тысячи рублей.
Среди самых дешевых предложений также были билеты из Екатеринбурга, Калининграда и из Санкт-Петербурга.
20:52:46 10-12-2023
Один ухитрился купить за 250 рэ!? А остальные несколько миллионов пассажиров за 20-30 тр!!! Это называется лохотрон!?
15:23:07 11-12-2023
Гость (20:52:46 10-12-2023) Один ухитрился купить за 250 рэ!? А остальные несколько милл... это называется «горящая путёвка»
12:38:33 11-12-2023
Самые дешевые авиабилеты у загнивающих капиталистов. Если взять наши условия то на 1000 км от 6.7 до 12 евро.