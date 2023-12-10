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Названа стоимость самого дешевого авиабилета в 2023 году

За пару сотен человек смог долететь из Иркутска в Омск

10 декабря 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Самый дешевый авиабилет в 2023 году стоил всего 250 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис покупки авиабилетов "Авиасейлс".

Билет продала авиакомпания "Алроса" на рейс из Иркутска в Омск. 

Также в компании рассказали и о других выгодных предложениях. Например, билет из Москвы в Минск был куплен за 418 рублей у авиакомпании "Победа", а из Сочи в Ереван – за 785 рублей. 

Один из пассажиров смог улететь из Москвы в Анталью почти за две тысячи рублей.

Среди самых дешевых предложений также были билеты из Екатеринбурга, Калининграда и из Санкт-Петербурга. 

самолёт

Комментарии 3

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Гость

20:52:46 10-12-2023

Один ухитрился купить за 250 рэ!? А остальные несколько миллионов пассажиров за 20-30 тр!!! Это называется лохотрон!?

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капитан Очевидность

15:23:07 11-12-2023

Гость (20:52:46 10-12-2023) Один ухитрился купить за 250 рэ!? А остальные несколько милл... это называется «горящая путёвка»

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Гость

12:38:33 11-12-2023

Самые дешевые авиабилеты у загнивающих капиталистов. Если взять наши условия то на 1000 км от 6.7 до 12 евро.

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