Названа стоимость самого дешевого авиабилета в 2023 году

За пару сотен человек смог долететь из Иркутска в Омск

10 декабря 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Самый дешевый авиабилет в 2023 году стоил всего 250 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис покупки авиабилетов "Авиасейлс".

Билет продала авиакомпания "Алроса" на рейс из Иркутска в Омск.

Также в компании рассказали и о других выгодных предложениях. Например, билет из Москвы в Минск был куплен за 418 рублей у авиакомпании "Победа", а из Сочи в Ереван – за 785 рублей.

Один из пассажиров смог улететь из Москвы в Анталью почти за две тысячи рублей.

Среди самых дешевых предложений также были билеты из Екатеринбурга, Калининграда и из Санкт-Петербурга.