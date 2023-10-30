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Названы 20 способов похудеть без физических нагрузок

Начать необходимо с контроля за питанием

30 октября 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Названы 20 способов похудеть без активных физических нагрузок. Они опубликованы в журнале Nutrisense.

Специалисты рекомендуют начать с питания: есть больше белка, следить за размерами порций, вести дневник питания и пить достаточное количество воды. Стоит сократить употребление сахара, кофеина и есть больше некрахмалистых овощей.

Также специалисты советуют отказаться от употребления сладких напитков, алкоголя. Важной частью похудения без физических нагрузок является здоровый сон.

Еще несколько советов: снизить уровень стресса, не отвлекаться во время приема пищи, регулярно взвешиваться и следить за тем, сколько вы едите. 

Можно использовать высокий письменный стол, чтобы стоять, а не сидеть во время работы. Это позволит сжечь больше калорий. 

Здоровье здоровое питание

Комментарии 6

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Гость

08:54:54 30-10-2023

Расход калорий должен превышать их поступление в организм! И тогда будешь худеть! Проще некуда. А как вы будете соблюдать эту пропорцию: меньше жрать или больше двигаться, или и то и другое сразу... Решать вам.

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Мимопроходящий

14:31:19 30-10-2023

Гость (08:54:54 30-10-2023) Расход калорий должен превышать их поступление в организм! И... В целом так оно и есть, но вокруг этого основного правила есть туча нюансов. Вот их и педалируют обычно. Сюда относится и снижение аппетита и пр.

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гость

15:25:27 30-10-2023

Какие 20 способов. Вскоре все будем стройными и подтянутыми. Вон, как цены задирают, неустанная слежка за шкалой ценообразования, выбивает даже самых стойких.

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Гость

17:20:56 30-10-2023

гость (15:25:27 30-10-2023) Какие 20 способов. Вскоре все будем стройными и подтянутыми.... Да, я уже многое из продуктов перестал покупать. И с пива на самогон перешел. Наверно начну на рыбалку ходить и грибы собирать, и с машины на велосипед пересяду.

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Гость

17:51:27 30-10-2023

Кто знает, какие некрахмалистые овощи доступны жителям АК?

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Светлана

18:26:37 30-10-2023

Гость (17:51:27 30-10-2023) Кто знает, какие некрахмалистые овощи доступны жителям АК? ... Капусты все, зелень вся,цуккини и кабачки, луки, огурцы, помидоры.

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