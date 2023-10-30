Названы 20 способов похудеть без физических нагрузок
Начать необходимо с контроля за питанием
30 октября 2023, 06:45, ИА Амител
Названы 20 способов похудеть без активных физических нагрузок. Они опубликованы в журнале Nutrisense.
Специалисты рекомендуют начать с питания: есть больше белка, следить за размерами порций, вести дневник питания и пить достаточное количество воды. Стоит сократить употребление сахара, кофеина и есть больше некрахмалистых овощей.
Также специалисты советуют отказаться от употребления сладких напитков, алкоголя. Важной частью похудения без физических нагрузок является здоровый сон.
Еще несколько советов: снизить уровень стресса, не отвлекаться во время приема пищи, регулярно взвешиваться и следить за тем, сколько вы едите.
Можно использовать высокий письменный стол, чтобы стоять, а не сидеть во время работы. Это позволит сжечь больше калорий.
08:54:54 30-10-2023
Расход калорий должен превышать их поступление в организм! И тогда будешь худеть! Проще некуда. А как вы будете соблюдать эту пропорцию: меньше жрать или больше двигаться, или и то и другое сразу... Решать вам.
14:31:19 30-10-2023
Гость (08:54:54 30-10-2023) Расход калорий должен превышать их поступление в организм! И... В целом так оно и есть, но вокруг этого основного правила есть туча нюансов. Вот их и педалируют обычно. Сюда относится и снижение аппетита и пр.
15:25:27 30-10-2023
Какие 20 способов. Вскоре все будем стройными и подтянутыми. Вон, как цены задирают, неустанная слежка за шкалой ценообразования, выбивает даже самых стойких.
17:20:56 30-10-2023
гость (15:25:27 30-10-2023) Какие 20 способов. Вскоре все будем стройными и подтянутыми.... Да, я уже многое из продуктов перестал покупать. И с пива на самогон перешел. Наверно начну на рыбалку ходить и грибы собирать, и с машины на велосипед пересяду.
17:51:27 30-10-2023
Кто знает, какие некрахмалистые овощи доступны жителям АК?
18:26:37 30-10-2023
Гость (17:51:27 30-10-2023) Кто знает, какие некрахмалистые овощи доступны жителям АК? ... Капусты все, зелень вся,цуккини и кабачки, луки, огурцы, помидоры.