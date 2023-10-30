Начать необходимо с контроля за питанием

30 октября 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Названы 20 способов похудеть без активных физических нагрузок. Они опубликованы в журнале Nutrisense.

Специалисты рекомендуют начать с питания: есть больше белка, следить за размерами порций, вести дневник питания и пить достаточное количество воды. Стоит сократить употребление сахара, кофеина и есть больше некрахмалистых овощей.

Также специалисты советуют отказаться от употребления сладких напитков, алкоголя. Важной частью похудения без физических нагрузок является здоровый сон.

Еще несколько советов: снизить уровень стресса, не отвлекаться во время приема пищи, регулярно взвешиваться и следить за тем, сколько вы едите.

Можно использовать высокий письменный стол, чтобы стоять, а не сидеть во время работы. Это позволит сжечь больше калорий.