Названы дата и место прощания с Евгенией Добровольской

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище

12 января 2025, 09:21, ИА Амител

Евгения Добровольская / Фото: кадр из фильма "Девять жизней"

Церемония прощания с актрисой, народной артисткой России Евгенией Добровольской пройдет во вторник, 14 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского художественного театра.

Гражданская панихида начнется на Основной сцене МХТ в 10:00 мск, а отпевание – в 13:00 в храме святителя Николая на Трех Горах (Нововаганьковский переулок, 9). Похоронят Добровольскую на Троекуровском кладбище.

Напомним, что Добровольская ушла из жизни 10 января. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая возникла на фоне онкологического заболевания.