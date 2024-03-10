Названы факторы, увеличивающие риск смерти у женщин

Исследователи выделили два пункта

10 марта 2024, 21:31, ИА Амител

Весы и метр / Фото: pxhere.com/ru/photo/949771

Специалисты нашли два фактора, увеличивающие риск смерти у женщин. Об этом сообщает журнал Plos One.

Первым фактором стал ВПЧ (вирус папилломы человека), а вторым – лишний вес. У пациенток с ВПЧ риск преждевременной смерти был выше в 2,6 раза, чем у тех, кто не заражен им.

Также отмечается, что лишний вес стал причиной повышения риска заболевания ВПЧ. Однако это теории, потому что человек-вирус имеет больше 200 видов и многие из них не опасные.

Отмечается, что женщины с лишним весом испытывают повышенное давление, болеют диабетом и сердечно-сосудистыми отклонениями. Это влияет на качество и продолжительность жизни.