Названы итоги развития железнодорожного транспорта в Алтайском крае

Уровень комфорта пассажиров за 2024 год стал выше

06 января 2025, 13:35, ИА Амител

Поезд / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2024 году в Алтайском крае произошло несколько значимых событий, способствовавших развитию железнодорожного транспорта и повышению уровня комфорта для пассажиров. Об этом со ссылкой на Минтранс сообщает правительство Алтайского края.

Пригородный поезд Барнаул – Славгород стал курсировать ежедневно, что сделало путешествия по этому маршруту более удобными и доступными для жителей края.

В состав поезда включили туристический вагон, который оказался особенно востребован среди путешественников. В вагоне организованы мастер-классы, викторины, лекции и показ художественных фильмов о природе, истории и культуре региона.

Для пригородных маршрутов закуплено восемь современных пассажирских вагонов, полностью соответствующих требованиям безопасности и комфорта. За год пригородными поездами воспользовались около восьми миллионов человек.

На станции Бешенцево в селе Логовском Первомайского района открылось первое в крае модульное пассажирское здание. Оно оснащено всем необходимым для комфортного ожидания поездов.