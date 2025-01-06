Названы итоги развития железнодорожного транспорта в Алтайском крае
Уровень комфорта пассажиров за 2024 год стал выше
06 января 2025, 13:35, ИА Амител
В 2024 году в Алтайском крае произошло несколько значимых событий, способствовавших развитию железнодорожного транспорта и повышению уровня комфорта для пассажиров. Об этом со ссылкой на Минтранс сообщает правительство Алтайского края.
Пригородный поезд Барнаул – Славгород стал курсировать ежедневно, что сделало путешествия по этому маршруту более удобными и доступными для жителей края.
В состав поезда включили туристический вагон, который оказался особенно востребован среди путешественников. В вагоне организованы мастер-классы, викторины, лекции и показ художественных фильмов о природе, истории и культуре региона.
Для пригородных маршрутов закуплено восемь современных пассажирских вагонов, полностью соответствующих требованиям безопасности и комфорта. За год пригородными поездами воспользовались около восьми миллионов человек.
На станции Бешенцево в селе Логовском Первомайского района открылось первое в крае модульное пассажирское здание. Оно оснащено всем необходимым для комфортного ожидания поездов.
16:01:52 06-01-2025
На восьмом пригородном вагоне, похоже, всё развитие и закончилось.
18:23:41 06-01-2025
Ха-ха, а ближайший крупный город электричка с пересадкой. Достижений ноль!
10:23:53 07-01-2025
блин, если бы я эту новость лет 80 назад прочитал, то тогда да, можно было бы вот ЭТО назвать развитием железных дорог в РФ
12:56:35 07-01-2025
Для начала сделали бы нормальные цены на билеты, еду воду пиво на вокзалах и в вагон ресторанах, наладили бы климатические установки в своих душегубках, приличные гальюны, не сбрасывающие отходы под насыпь и запирающиеся на остановках. Клоуны.