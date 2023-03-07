Названы ледовые переправы, которые всё ещё действуют в Алтайском крае

Пересечь Обь по льду можно только в двух местах, Катунь – в одном

07 марта 2023, 15:26, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае по состоянию на 7 марта действуют только три ледовые переправы, сообщили в региональном главке МЧС.

Пересечь Обь по льду можно только в двух местах:

Каменский район (Камень-на-Оби – Островная, протяжённость – 800 м, грузоподъёмность – 20 тонн);

Шелаболихинский район (село Шелаболиха – село Иня, протяжённость – 800 м, грузоподъёмность – 4 тонны).

Через Катунь переправа пока действует в Советском районе (село Шульгинка – п. Амурский, протяжённость – 140 м, грузоподъёмность – 30 тонн).