Названы ледовые переправы, которые всё ещё действуют в Алтайском крае
Пересечь Обь по льду можно только в двух местах, Катунь – в одном
07 марта 2023, 15:26, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Алтайском крае по состоянию на 7 марта действуют только три ледовые переправы, сообщили в региональном главке МЧС.
Пересечь Обь по льду можно только в двух местах:
- Каменский район (Камень-на-Оби – Островная, протяжённость – 800 м, грузоподъёмность – 20 тонн);
- Шелаболихинский район (село Шелаболиха – село Иня, протяжённость – 800 м, грузоподъёмность – 4 тонны).
Через Катунь переправа пока действует в Советском районе (село Шульгинка – п. Амурский, протяжённость – 140 м, грузоподъёмность – 30 тонн).
"Будьте осторожны! Помните, что выход на лёд – это всегда риск!" – отметили в ведомстве.
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