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Названы ледовые переправы, которые всё ещё действуют в Алтайском крае

Пересечь Обь по льду можно только в двух местах, Катунь – в одном

07 марта 2023, 15:26, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае по состоянию на 7 марта действуют только три ледовые переправы, сообщили в региональном главке МЧС.

Пересечь Обь по льду можно только в двух местах: 

  • Каменский район (Камень-на-Оби – Островная, протяжённость – 800 м, грузоподъёмность – 20 тонн);
  • Шелаболихинский район (село Шелаболиха – село Иня, протяжённость – 800 м, грузоподъёмность – 4 тонны).

Через Катунь переправа пока действует в Советском районе (село Шульгинка – п. Амурский, протяжённость – 140 м, грузоподъёмность – 30 тонн).

"Будьте осторожны! Помните, что выход на лёд – это всегда риск!" – отметили в ведомстве.

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