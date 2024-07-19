Названы лидеры продаж среди китайских автомобилей

В числе самых востребованных предпринимателями – Tank 500 и Exeed RX

19 июля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KCPtw

Фара. Автомобиль / Фото: "Газпромбанк Автолизинг"

Geely Monjaro*, Haval Jolion*, Tank 500*, Exeed RX* и Chery Tiggo 7 Pro Max* – эти автомобили вошли в топ-5 популярных моделей китайских легковых автомобилей у юридических лиц и ИП по итогам первого полугодия 2024 года, по данным компании "Газпромбанк Автолизинг".

Эксперты отметили, что среди лидеров продаж оказался один бестселлер ­– Haval Jolion, который выпускают в России на тульском заводе с 2015 года, и четыре новых модели, вышедшие на отечественный рынок в прошлом году. Автомобили пользуются большим спросом у предпринимателей благодаря своим убедительным техническим характеристикам и оптимальному соотношению цены и качества.

Все модели из топ-5 представляют собой авто класса SUV*. Они оборудованы двигателями мощностью от 143 до 299 лошадиных сил и оснащены 7- или 8-ступенчатыми коробками передач. А также имеют привлекательный дизайн и обеспечивают высокий уровень комфорта и безопасности.

Предприниматели ценят новые китайские авто сегмента SUV за их мощность, вместительность, отличные внедорожные качества, богатое технологическое оснащение. Кроссоверы отлично подходят как для деловых мероприятий, так и для семейных поездок за город или путешествий. Могут служить в качестве второго автомобиля или универсального транспортного средства.

Стоимость моделей, вошедших в пятерку самых популярных, варьируется от 2 до 5,6 млн рублей.

По данным на 3 июля 2024 года, цены на модели были следующие:

Geely Monjaro – 3,795 млн рублей;

Haval Jolion New – 1,999 млн рублей;

Tank 500 (Adventure*) – 5,599 млн рублей;

Exeed RX – 3,99 млн рублей;

Chery Tiggo 7 Pro Max – 2,53 млн рублей.

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"Газпромбанк Автолизинг" (ООО "Газпромбанк Автолизинг") ­– специализированная лизинговая компания, входящая в состав Группы "Газпромбанк Лизинг". Компания оказывает услуги финансовой аренды автотранспорта для малого и среднего бизнеса и имеет представительства в 70 городах России. В числе предметов лизинга легковые, коммерческие и грузовые автомобили, спецтехника, самоходные машины, автобусы и мототехника.* Geely Monjaro ("Джили Монджаро"); Haval Jolion ("Хавэйл Джолион"); Tank 500 ("Тэнк 500"); Exeed RX ("Эксид ЭрИкс"); Chery Tiggo 7 Pro Max ("Чери Тигго 7 Про Макс"); SUV ("ЭсЮВи"); Adventure ("Адвенчур")

ООО "Газпромбанк Автолизинг"

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