Названы лидеры продаж среди китайских автомобилей
В числе самых востребованных предпринимателями – Tank 500 и Exeed RX
19 июля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KCPtw
Geely Monjaro*, Haval Jolion*, Tank 500*, Exeed RX* и Chery Tiggo 7 Pro Max* – эти автомобили вошли в топ-5 популярных моделей китайских легковых автомобилей у юридических лиц и ИП по итогам первого полугодия 2024 года, по данным компании "Газпромбанк Автолизинг".
Эксперты отметили, что среди лидеров продаж оказался один бестселлер – Haval Jolion, который выпускают в России на тульском заводе с 2015 года, и четыре новых модели, вышедшие на отечественный рынок в прошлом году. Автомобили пользуются большим спросом у предпринимателей благодаря своим убедительным техническим характеристикам и оптимальному соотношению цены и качества.
Все модели из топ-5 представляют собой авто класса SUV*. Они оборудованы двигателями мощностью от 143 до 299 лошадиных сил и оснащены 7- или 8-ступенчатыми коробками передач. А также имеют привлекательный дизайн и обеспечивают высокий уровень комфорта и безопасности.
Предприниматели ценят новые китайские авто сегмента SUV за их мощность, вместительность, отличные внедорожные качества, богатое технологическое оснащение. Кроссоверы отлично подходят как для деловых мероприятий, так и для семейных поездок за город или путешествий. Могут служить в качестве второго автомобиля или универсального транспортного средства.
Стоимость моделей, вошедших в пятерку самых популярных, варьируется от 2 до 5,6 млн рублей.
По данным на 3 июля 2024 года, цены на модели были следующие:
- Geely Monjaro – 3,795 млн рублей;
- Haval Jolion New – 1,999 млн рублей;
- Tank 500 (Adventure*) – 5,599 млн рублей;
- Exeed RX – 3,99 млн рублей;
- Chery Tiggo 7 Pro Max – 2,53 млн рублей.
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"Газпромбанк Автолизинг" (ООО "Газпромбанк Автолизинг") – специализированная лизинговая компания, входящая в состав Группы "Газпромбанк Лизинг". Компания оказывает услуги финансовой аренды автотранспорта для малого и среднего бизнеса и имеет представительства в 70 городах России. В числе предметов лизинга легковые, коммерческие и грузовые автомобили, спецтехника, самоходные машины, автобусы и мототехника.* Geely Monjaro ("Джили Монджаро"); Haval Jolion ("Хавэйл Джолион"); Tank 500 ("Тэнк 500"); Exeed RX ("Эксид ЭрИкс"); Chery Tiggo 7 Pro Max ("Чери Тигго 7 Про Макс"); SUV ("ЭсЮВи"); Adventure ("Адвенчур")
ООО "Газпромбанк Автолизинг"Реклама
09:38:13 19-07-2024
Скоро утиль сбор поднимут и самыми продаваемыми станут Лада Веста и УАЗ Буханка
14:37:43 19-07-2024
Гость (09:38:13 19-07-2024) Скоро утиль сбор поднимут и самыми продаваемыми станут Лада ... УАЗ буханка уже под 2 млн рупий
10:03:26 19-07-2024
По частоте обращений в автосервис китайцы тоже в лидерах. У знакомого Chery Tiggo 7 Pro Max и 60 тысяч не проехал, как двигатель клинанул. Два месяца запчасти ждёт. (ТО, кстати, вовремя проходил у дилера).
14:39:14 19-07-2024
Гость (10:03:26 19-07-2024) По частоте обращений в автосервис китайцы тоже в лидерах. У ...
Не показатель, - у дорогущих немцев двиганы сейчас до 100 тыс не доживают. Владельцы БМВ сразу по выезду из автосалона с бешенным масложором и по автосервисам
14:09:13 20-07-2024
Гость (14:39:14 19-07-2024) Не показатель, - у дорогущих немцев двиганы сейчас до 10... БМВ всегда был очень проблемным авто
10:29:56 19-07-2024
отсутствие конкурентов известных брендов - единственное конкурентное преимущество китайских "гирлянд".