Названы лучшие способы накачать пресс

Перед началом новой программы тренировок следует проконсультироваться с тренером или врачом

22 октября 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Журналисты Vesti.kz назвали лучшие способы накачать пресс. В материале отмечается, что для укрепления мышц достаточно 2-3 тренировки в неделю, а вот "кубики" на животе появятся лишь при ежедневных тренировках.

В процессе важна регулярность, разнообразие упражнений, соблюдение правильности техники. Кроме того, требуется сбалансированный рацион, поскольку здоровое питание играет ключевую роль в снижении процента жира на животе.

Следует включать различные упражнения для пресса и менять интенсивность тренировок. При этом в случае чрезмерной усталости или боли нужно прервать процесс.

В публикации подчеркнули, что перед началом новой программы тренировок следует проконсультироваться с тренером или врачом, особенно если у человека есть медицинские проблемы или ограничения. Кроме того, рекомендуется обращаться к инструктору, который поставит технику выполнения упражнений.