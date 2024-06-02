Названы необычные последствия сидячего образа жизни

Из-за малой активности у людей страдала печень

02 июня 2024, 19:30, ИА Амител

Сидящий человек / Фото: pxhere.com

Ученые из университета Восточной Финляндии выявили, что у детей с малоподвижным образом жизни повышается риск жировой болезни печени и цирроза в молодом возрасте. Об этом сообщает npj Gut and Liver.

Исследование проводилось на основе данных о физической активности и состоянии здоровья 2684 детей. С помощью акселерометров, фиксирующих передвижение в пространстве, отслеживалась ежедневная активность участников с 11 до 24 лет. При достижении 17 и 24 лет участники проходили ультразвуковое сканирование печени.

В среднем дети проводили по шесть часов в день сидя, а в подростковом и молодом возрасте это время увеличилось до девяти часов.

Ученые установили, что каждые дополнительные полчаса малоподвижного образа жизни повышали риск развития жировой болезни печени на 15%, что может привести к циррозу. С другой стороны, каждые полчаса физической активности (кроме рекомендуемых трех часов) низкой интенсивности снижали этот риск на 33%.