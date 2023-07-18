Названы победители конкурса "Лучшее промышленное предприятие Алтайского края"

В нем поучаствовало 14 компаний

18 июля 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: alt-prom.ru

Три предприятия по итогам работы в 2022 году выиграли в конкурсе "Лучшее промышленное предприятие Алтайского края", сообщили в региональном Минпромэнерго.

Всего в конкурсе было 14 участников. Победа досталась следующим:

Алтайский завод прецизионных изделий – в номинации "Лучшее промышленное предприятие Алтайского края" ;

АО "Источник Плюс" (Бийск) – в номинации "Лучшее промышленное предприятие Алтайского края в инновационной сфере";

АО Холдинговая компания "Барнаултрансмаш" – в номинации "Лучшее промышленное предприятие Алтайского края в кадровой сфере".

Отмечается, что ежегодный конкурс проводится с целью пропаганды достижений промышленных предприятий региона, добившихся наилучших показателей эффективности работы, популяризации передовых методов управления производством, роста престижа и значимости реального сектора экономики региона.