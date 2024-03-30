Названы районы Алтайского края с самой напряженной ситуацией с талыми водами
Обстановка на дорогах находится на постоянном контроле дорожников
30 марта 2024, 10:50, ИА Амител
В Алтайском крае самая напряженная ситуация с талыми водами наблюдается в Завьяловском, Михайловском, Локтевском и Алейском районах. Об этом сообщает ЦУР со ссылкой на региональный Минтранс.
Как отметили в Центре, из-за потепления и таяния снега обстановка на трассах регионах находится на постоянном контроле дорожников. Они засыпают промоины в местах переливания талых вод, копают траншеи, устанавливают предупреждающие знаки. "Сформированы и работают аварийные бригады, создан запас инертных материалов", — подчеркнули в ЦУР.
По данным Минтранса, на данный момент в крае недоступны для проезда следующие участки дорог:
- Селиверстово — Грановка — Закладное — Тамбовский — Завьялово на участке от Грановки до Закладного;
- Калининский — Сибирячиха — Александровка, участок между Садовым и Сибирячихой;
- Родино — Степной Кучук — Камышенка — Завьялово, участок между Родино и Завьялово;
- Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки — Благовещенка;
- Ключи — Петухи — Каип — Ащегуль — Назаровка — Михайловское;
- Алейск — Безголосово — а/д К-13;
- Бурла — Притыка — Орехово — Новоандреевка — К-41 на участке от села Новоандреевка до автомобильной дороги Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан. Проезд осуществляется со стороны Бурлы.
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