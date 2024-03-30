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Названы районы Алтайского края с самой напряженной ситуацией с талыми водами

Обстановка на дорогах находится на постоянном контроле дорожников

30 марта 2024, 10:50, ИА Амител

Затопленная улица / Фото: ЦУР Алтайского края
Затопленная улица / Фото: ЦУР Алтайского края

В Алтайском крае самая напряженная ситуация с талыми водами наблюдается в Завьяловском, Михайловском, Локтевском и Алейском районах. Об этом сообщает ЦУР со ссылкой на региональный Минтранс.

Как отметили в Центре, из-за потепления и таяния снега обстановка на трассах регионах находится на постоянном контроле дорожников. Они засыпают промоины в местах переливания талых вод, копают траншеи, устанавливают предупреждающие знаки. "Сформированы и работают аварийные бригады, создан запас инертных материалов", — подчеркнули в ЦУР.

По данным Минтранса, на данный момент в крае недоступны для проезда следующие участки дорог:

  • Селиверстово — Грановка — Закладное — Тамбовский — Завьялово на участке от Грановки до Закладного; 
  • Калининский — Сибирячиха — Александровка, участок между Садовым и Сибирячихой;
  • Родино — Степной Кучук — Камышенка — Завьялово, участок между Родино и Завьялово;
  • Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки — Благовещенка;
  • Ключи — Петухи — Каип — Ащегуль — Назаровка — Михайловское;
  • Алейск — Безголосово — а/д К-13;
  • Бурла — Притыка — Орехово — Новоандреевка —  К-41 на участке от села Новоандреевка до автомобильной дороги Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан. Проезд осуществляется со стороны Бурлы.
Алтайский край Дороги

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