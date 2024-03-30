Названы районы Алтайского края с самой напряженной ситуацией с талыми водами

Обстановка на дорогах находится на постоянном контроле дорожников

30 марта 2024, 10:50, ИА Амител

Затопленная улица / Фото: ЦУР Алтайского края

В Алтайском крае самая напряженная ситуация с талыми водами наблюдается в Завьяловском, Михайловском, Локтевском и Алейском районах. Об этом сообщает ЦУР со ссылкой на региональный Минтранс.

Как отметили в Центре, из-за потепления и таяния снега обстановка на трассах регионах находится на постоянном контроле дорожников. Они засыпают промоины в местах переливания талых вод, копают траншеи, устанавливают предупреждающие знаки. "Сформированы и работают аварийные бригады, создан запас инертных материалов", — подчеркнули в ЦУР.

По данным Минтранса, на данный момент в крае недоступны для проезда следующие участки дорог: