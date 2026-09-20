Названы регионы России, в которых зафиксировали минимальный уровень безработицы

В 54 субъектах страны уровень безработицы не выше 2%

20 сентября 2026, 07:37, ИА Амител

Безработица / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В 54 регионах России уровень безработицы в среднем за май — июль 2026 года составил 2% и ниже. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Наиболее низкие показатели отмечены в отдельных субъектах страны. Так, минимальный уровень зафиксирован в Калужской области — 0,8%. Чуть выше — в Новгородской и Нижегородской областях (по 1% и 0,9% соответственно), а также в Хабаровском крае (0,9%).

Среди других регионов с невысокой безработицей — Ханты‑Мансийский автономный округ (1%), Ямало‑Ненецкий автономный округ (1,1%), Москва (1,1%), Республика Башкортостан (1,4%), Санкт‑Петербург (1,5%), Самарская область (1,6 %), Республика Татарстан (1,7%) и Московская область (1,9%). В целом по стране средний уровень безработицы за указанный период составил 2,2%.

Напомним, в сентябре на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин отметил устойчивость работы отечественных предприятий и подчеркнул, что уровень безработицы в стране находится вблизи исторических минимумов — на отметке 2,3%.